Οι Αθηναίοι Messier 13 παρουσίασαν το ντεμπούτο άλμπουμ τους από την Inner Ear

Η αθηναϊκή shoegaze μπάντα Messier 13 παρουσίασε το ντεμπούτο άλμπουμ της, «Stay for a While».

Κυκλοφόρησε στις 24 Ιανουαρίου το πρώτο άλμπουμ της αθηναϊκής shoegaze μπάντας Messier 13 με τίτλο «Stay For A While». Πρόκειται για ένα ενδοσκοπικό άλμπουμ, που συνδυάζει ατμοσφαιρικό ροκ, grungegaze και slowcore επιρροές, εξερευνώντας θέματα όπως η εύθραυστη πλευρά των πραγμάτων της καθημερινότητας, η ρουτίνα και η αναβλητικότητα, ο ανεκπλήρωτος έρωτας και το πένθος.

Η ηχογράφηση και η μίξη πραγματοποιήθηκαν στo στούντιο Dark Sun από τον Γιώργο Παπαγεωργίου, ο οποίος επιμελήθηκε και την παραγωγή του άλμπουμ σε συνεργασία με το συγκρότημα. To mastering ανέλαβε ο Γιάννης Χριστοδουλάτος στο studio Sweetspot και το artwork σχεδίασε ο Πέτρος Βούλγαρης.

Οι Messier 13 δημιουργήθηκαν το 2020 και την ίδια χρονιά κυκλοφόρησαν το πρώτο τους demo EP, με επιρροές από μπάντες όπως οι My Bloody Valentine, Ride και Slowdive.

Μετά από ανακατατάξεις στο line up, αρκετούς ηχητικούς πειραματισμούς και την κυκλοφορία του EP Harm (2023), η μπάντα έχει πλέον αποκτήσει τον δικό της μοναδικό ήχο.

Το «Stay For A While» κυκλοφορεί σε LP και Digital album στις 24 Ιανουαρίου από την Inner Ear.

Messier 13:

Pavlo Paloka - guitar, vocals

George Ray - guitar, noise

Natalia - ass

Nikolas - Drums, Keyboards-Synth