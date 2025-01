Ο λόγος που ο Ντόναλντ Τραμπ απέφευγε πάντα το αλκοόλ

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αποκαλύψει σε παλιότερη συνέντευξη τον πραγματικό λόγο που πάντα απέφευγε το αλκοόλ

Είναι γνωστό ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι μεγάλος λάτρης της Diet Coke, με ανθρώπους που βρίσκονται στο στενό του περιβάλλον να ισχυρίζονται ότι κάποτε κατανάλωνε 12 σε μια ημέρα. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας του τη Δευτέρα, έκανε πρόποση με μια Coca Cola , ενώ όλοι οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι επέλεξαν αλκοολούχα ποτά.

Αυτό συμβαίνει επειδή ο νεός πρόεδρος των ΗΠΑ δεν πίνει αλκοόλ και στο παρελθόν είχε μιλήσει ανοιχτά για αυτό το ζήτημα. Μάλιστα, κάποτε το αποκάλεσε τη μάχη του με το αλκοόλ ως «ένα από τα μοναδικά καλά μου χαρακτηριστικά».

«Είχα έναν αδελφό, τον Φρεντ. Υπέροχος τύπος, ο πιο όμορφος τύπος, η καλύτερη προσωπικότητα, πολύ καλύτερη από τη δική μου», μοιράστηκε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου το 2018.

«Αλλά είχε ένα πρόβλημα. Είχε πρόβλημα με το αλκοόλ και μου έλεγε: «Μην πίνεις. Μην πίνεις. Ήταν σημαντικά μεγαλύτερος και τον άκουγα και τον σεβόμουν (τον). Δεν τπ δοκίμασα» εξομολογήθηκε.

Σημειώνεται ότι ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έλαβε δώρο ένα εξατομικευμένο μπουκάλι Diet Coke από το κορυφαίο στέλεχος της Coca-Cola, μόλις τέσσερα χρόνια αφότου η πασίγνωστη εταιρία άσκησε κριτική για τις ταραχές στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Συγκεκριμένα, ο διευθύνων σύμβουλος της Coca-Cola Τζέιμς Κουίνσι χάρισε στον Τραμπ ένα μπουκάλι που φέρει απάνω του το παραδοσιακό λογότυπο της Diet Coke με μια ετικέτα που δείχνει τον Λευκό Οίκο και ένα κείμενο που λέει: «Η ορκωμοσία του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών».

