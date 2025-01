Η «κακοκαιρία του αιώνα» χτυπάει τη Βρετανία: Ακυρώθηκαν εκατοντάδες πτήσεις, άδειασαν τα σούπερ μάρκετ, έκλεισαν τα σχολεία (vids)

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται αρχές και κάτοικοι μεγάλων περιοχών της Μεγάλης Βρετανίας λόγω της κακοκαιρίας Eowyn!

Η Ιρλανδία προετοιμάζεται για μια από τις πιο επικίνδυνες καταιγίδες που έχουν σημειωθεί ποτέ, με το εθνικό μετεωρολογικό κέντρο να προειδοποιεί για σφοδρούς ανέμους από τις 02:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται σε ύψιστο συναγερμό και η χώρα προετοιμάζεται για ουσιαστική ακινησία την Παρασκευή, με τα αεροδρόμια, τα σχολεία, τα πάρκα και τα γραφεία να κλείνουν και τα μέσα μαζικής μεταφοράς να ακυρώνονται κατά τις ώρες αιχμής της κακοκαιρίας Éowyn, γράφει ο Guardian.

Storm Éowyn HITS Ireland's west coast! Powerful winds batter Spanish Point, County Clare. Strong gusts cause disruptions, with warnings issued for coastal flooding. Residents advised to stay safe, stay indoors! #StormEowyn #Ireland #WeatherAlert pic.twitter.com/IxS5aGpUxd

What’s happening in Ireland tonight is unfortunately historic. The full fury of #StormÉowyn’s Hurricane-force wind gusts are raking the entire island.



A record-breaking gust of 185 KM/H (115 mph) has been clocked at Mace Head. Over half a million homes have lost power. Éowyn’s… pic.twitter.com/vMnjTcZ3D5