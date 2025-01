Επική συμπλοκή σε κατάστημα του Los Angeles για λίγες κάρτες Pokémon (vid)

Ένταση προκλήθηκε σε κατάστημα του Λος Άντζελες και ο λόγος; Λίγες κάρτες Pokemon.

Στο Λος Άντζελες, ένα κατάστημα Costco μετατράπηκε σε «πεδίο μάχης» λόγω μερικών προσφορών σε κάρτες Pokemon. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο αποτυπώνουν το πλήθος να αδειάζει τα ράφια σε χρόνο ρεκόρ.

Όπως αναφέρει η New York Post, η αναστάτωση δεν προήλθε από οποιεσδήποτε κάρτες, αλλά από πακέτα που περιλάμβαναν τη premium συλλογή. Αυτή η συλλογή, που αρχικά είχε τιμή από 120 έως 150 δολάρια, έγινε ανάρπαστη όταν η χονδρική αλυσίδα την προσέφερε για λιγότερο από 60 δολάρια την προηγούμενη εβδομάδα.

people are fighting in Costco over pokemon cards



I picked a bad time to join this hobby… pic.twitter.com/xPK1mhb0Ag