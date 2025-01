Καθιστική διαμαρτυρία στο Σαουθάμπτον: «Μάχη» ανάμεσα σε ακτιβιστές και καταναλωτές (vid)

Έναν, μάλλον, ριψοκίνδυνο τρόπο, βρήκαν ακτιβιστές στο Σαουθάμπτον, για να διαμαρτυρηθούν.

Ένταση επικράτησε σε σούπερ μάρκετ στο Σαουθάμπτον, όταν ακτιβιστές του Animal Rising πραγματοποίησαν καθιστική διαμαρτυρία εντός του καταστήματος.

Μέλη του βρετανικού κινήματος βρέθηκαν στο σούπερ μάρκετ Sainsbury’s για να εκφράσουν την αντίθεσή τους σχετικά με τα δικαιώματα των ζώων, προκαλώντας την αντίδραση των πελατών. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, καταγράφεται ένας άνδρας να προσπαθεί να περάσει τους διαδηλωτές σπρώχνοντας το καρότσι. «Σας το ζήτησα πολλές φορές ευγενικά. Ποιοι νομίζετε ότι είστε; Θέλω να περάσω», ακούγεται να λέει ο πελάτης.

Animal Rising campaigners went viral this week with our peaceful action in a Sainsbury’s store angering shoppers in Southampton. Rightwing pundits sharing this video have spread our message about RSPCA Assured cruelty even wider than before!



The supermarket is a major stockist… pic.twitter.com/CCwl4YtyY3