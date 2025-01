Ο παρουσιαστής του αμερικανικού Survivor αποκάλυψε τους σοβαρούς τραυματισμούς που έχει υποστεί μέσα στο ριάλιτι

Το Survivor προβάλλεται εδώ και 25 χρόνια στην αμερικανική τηλεόραση, με τον γνωστό παρουσιαστή του ριάλιτι, Jeff Probst, να έχει περάσει αρκετές δύσκολες καταστάσεις.

Το Survivor είναι ένα από τα πιο δημοφιλή reality shows στον κόσμο και αποτελεί σημείο αναφοράς για εκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως. Το αμερικανικό Survivor, που έκανε πρεμιέρα το 2000, είναι το αυθεντικό και πιο διακεκριμένο από όλα τα "Survivor" παιχνίδια, συνδυάζοντας σωματικές προκλήσεις, στρατηγική και ψυχολογικό παιχνίδι. Παρουσιαστής του όλα αυτά τα χρόνια είναι ο Jeff Probst, ο οποίος αν και απέκτησε αρκετή φήμη και χρήματα, έχει αποκομήσει και πολλά «παράσημα» - τραυματισμούς από το Survivor.

Βλέπεις, το Survivor κρύβει αρκετούς κινδύνους, καθώς πολλές φορές οι τραυματισμοί που υφίστανται οι παίκτες ή ο παρουσιαστής απαιτούν ιατρική βοήθεια. Ο Jeff Probst, ο οποίος περνά πολλές ώρες στις ίδιες τοποθεσίες με τους παίκτες, έχει υποστεί αρκετούς σοβαρούς τραυματισμούς εξαιτίας του παιχνιδιού. Μάλιστα, το 2006, σε μια εμφάνιση του στην εκπομπή Late Night with Conan O'Brien, μίλησε για τα ατυχήματα που έχει βιώσει στο παιχνίδι.

Αρχικά, ο Jeff είπε ότι τα τραύματα του δεν ήταν κάτι τρομακτικό. Ωστόσο, σύντομα αποκάλυψε ότι έχει τσιμπηθεί από σκορπιό στον αχίλλειο τένοντα, κάτι που, αν και ακούγεται απλό, ήταν εξαιρετικά επώδυνο.

Αλλά τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο σοβαρά όταν ο Jeff περιέγραψε έναν τραυματισμό από μέδουσα. Ενώ παρουσίαζε ένα παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ομάδες, η μέδουσα τον τσίμπησε σε ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία του σώματός του. «Αυτό που πραγματικά είναι επικίνδυνο, είναι όταν σε τσιμπάει μια μέδουσα. Ήμουν στο νερό για έξι ώρες και ξαφνικά με τσίμπησε εκεί, ακριβώς στη… μυστική περιοχή, και ήμασταν στη μέση ενός αγώνα!».

Ο Jeff αναφέρθηκε και σε έναν ακόμα απίστευτο τραυματισμό. Κατά τη διάρκεια μιας σεζόν, αποφάσισε να κάνει την ανάγκη του σε ένα ηλεκτρικό φράχτη. Ο ίδιος ανέφερε: «Πήγα στην Αυστραλία, ήταν αργά το βράδυ και μου είπαν ότι υπήρχε ένας ηλεκτρικός φράχτης για να κρατάει τα ζώα μακριά. Σκέφτηκα ότι θα ήταν ένας κανονικός ξύλινος φράχτης, αλλά αντί γι' αυτό ήταν μια κίτρινη καλωδίωση, στην οποία έκανα την ανάγκη μου και έπαθα ηλεκτροσόκ!»

Και να σκεφτεί κανείς ότι όλα αυτά τα ατυχήματα μοιάζουν «αστεία» σε σχέση με το τι σχεδόν συνέβη το 2004. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος στο podcast του On Fire with Jeff Probst: The Official Survivor Podcast το 2023, λίγο έλειψε να πεθάνει ενώ έκανε ένα stunt για το Survivor!

Ο Jeff είχε πηδήξει από αεροπλάνο για μια πρόκληση και ξέχασε να ανοίξει το αλεξίπτωτο του εγκαίρως. «Κοίταξα το αλτίμετρο και μετά τον ορίζοντα, και σκέφτηκα 'Πόσο όμορφη είναι η Καλιφόρνια.' Στη συνέχεια, κοίταξα το αλτίμετρο και έδειχνε 4.500 πόδια. Ευτυχώς, άνοιξα το αλεξίπτωτο, αλλά υπήρχε πρόβλημα. Δεν άνοιξε σωστά και μου έμειναν μόνο λίγα μέτρα για να το διορθώσω».

Η εκπαίδευσή του τον βοήθησε να αντιδράσει γρήγορα και τελικά να ανοίξει σωστά το αλεξίπτωτο του. Ευτυχώς για τον Jeff, όλα πήγαν καλά, αλλά εκείνη η στιγμή ήταν πραγματικά τρομακτική, καθώς αν κάτι πήγαινε λάθος, θα μπορούσε να χάσει και τη ζωή του.

Απ' ότι φαίνεται το Survivor δεν είναι μόνο μια πρόκληση για τους παίκτες που συμμετέχουν, αλλά και για τον ίδιο τον παρουσιαστή! Ο Jeff Probst μπορεί να είναι για πολλούς ο «βασιλιάς της επιβίωσης», αλλά η επιβίωσή του στον κόσμο του Survivor έχει περάσει μέσα από αρκετές σοβαρές εμπειρίες μέχρι σήμερα. Τουλάχιστον στο «δικό μας» Survivor όλα αυτά τα έχουμε αποφύγει. Ή έστω έτσι ξέρουμε...