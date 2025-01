Μπογδάνος για Μασκ: «Δεν έκανε ναζιστικό χαιρετισμό, "πέταξε" την καρδιά του στο πλήθος» (vid)

O Κωνσταντίνος Μπογδάνος κλήθηκε να σχολιάσει τον ναζιστικό χαιρετισμό του Ίλον Μασκ και σημείωσε ότι ήταν μια κίνηση του επιχειρηματία για να δείξει ότι... πετάει την καρδιά του στο πλήθος που τον άκουγε.

Στους τοίχους των social media, η αμφιλεγόμενη χειρονομία που έκανε ο Έλον Μασκ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, στην ορκωμοσία του προέδρου Τραμπ, έκλεψε την παράσταση ακόμα και από τον νέο πλανητάρχη.

Από το βήμα, ο μεγιστάνας της Tesla και της SpaceX, έβαλε το χέρι στην καρδιά και το εξέτεινε σε μία «άβολη» γωνία 45 μοιρών, κάτι που μοιάζει πολύ με τον χαιρετισμό των ναζί.

Ακολούθησε ένας διαδικτυακός «πόλεμος» για τη σκοπιμότητα της κίνησης αυτής, με τους υπέρμαχούς του και τον ίδιο να υποστηρίζουν πως επρόκειτο περί αρχαίου «ρωμαϊκού χαιρετισμού».

Frankly, they need better dirty tricks.



The “everyone is Hitler” attack is sooo tired 😴 https://t.co/9fIqS5mWA0 January 21, 2025

Την συγκεκριμένη κίνηση κλήθηκε να σχολιάσει σήμερα το πρωί (21/01) ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος στην εκπομπή «Πρωινό» του Αντ1. Ο γνωστός συντηρητικός πολιτικός δήλωσε ότι δεν υπήρχε κανένας ναζιστικός χαιρετισμός στην χθεσινή εκδήλωση.

«Δεν υπάρχει κανένας ναζιστικός χαιρετισμός. Ο άνθρωπος αυτός λέει: "my heart goes out to you". Στη συνέχεια ακουμπάει την καρδιά του και την "πετάει" στο πλήθος. Ο ίδιος ο άνθρωπος βγήκε και είπε ότι δεν πρόκειται για ναζιστικό χαιρετισμό. Επίσης, ξεχνάτε κάτι: Ο άνθρωπος αυτός ανήκει στο φάσμα του αυτισμού, δεν έχει τα αντανακλαστικά για να μπορεί να προλαμβάνει κάποια πράγματα» ανέφερε χαρακτηριστικά προκαλώντας αναστάτωση στο πάνελ του Γιώργου Λιάγκα.