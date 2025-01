Γερουσιαστής «έκλεψε» την παράσταση: Με σορτσάκι και φούτερ στην ορκομωσία του Τραμπ (vid)

Το σκηνικό που έκλεψε την παράσταση στην ορκομωσία του Ντόναλντ Τραμπ ήταν η εμφάνιση ενός γερουσιαστή.

Ο γερουσιαστής της Πενσιλβάνια επέλεξε να σπάσει τα καθιερωμένα πρώτυπα και στην ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε με μια εντελώς διαφορετική εμφάνιση, απ' τα συνηθισμένα.

Ο Δημοκρατικός, Τζον Φέτερμαν, αψηφώντας το τσουχτερό κρύο και τις πολικές θερμοκρασίες της Ουάσινγκτον, εμφανίστηκε με ένα μαύρο φούτερ και γκρι σορτσάκι, ολοκληρώνοντας το λουκ του με αθλητικά παπούτσια. Η στιλιστική του επιλογή προκάλεσε αίσθηση και πολλές αντιδράσεις, καθώς αμφισβήτησε το πρωτόκολλο και έγινε viral στα social media.

Senator John Fetterman arrives at the inauguration in gym shorts



THIS GUY IS ABSOLUTELY NUTS 🤣



pic.twitter.com/91ypoQI5ue