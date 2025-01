Τα «αναμνηστικά» που έδωσε η Χαμάς στις 3 ομήρους που απελευθέρωσε

Μέσα στην χάρτινη σακούλα, η Χαμάς είδε βάλει στην κάθε όμηρο φωτογραφίες από την περίοδο της ομηρίας τους και ένα πιστοποιητικό «απόφασης αποδέσμευσης»

Σχεδόν 15 μήνες μετά, οι όμηροι από τη Γάζα επιστρέφουν στο Ισραήλ... Η απελευθέρωση των τριών πρώτων ομήρων, με βάση τη συμφωνία για την εκεχειρία, έδωσε το έναυσμα στους Ισραηλινούς, συγγενείς και όχι μόνο, να ξεσπάσουν σε ζητοκραυγές.

Αρχικά οι τρεις όμηροι παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό από μέλη της Χαμάς και στη συνέχεια η οργάνωση τις παρέδωσε στον ισραηλινό στρατό. Οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο με τη στιγμή που οι τρεις γυναίκες παραδόθηκαν στον στρατό.

Από την άλλη, η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο στο οποίο κουκουλοφόροι μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης δίνουν μια «σακούλα με δώρα» στις ομήρους λίγο πριν της παραδώσουν στον Ερυθρό Σταυρό.

Hamas releases a propaganda video showing the release of hostages Romi Gonen, Emily Damari, and Doron Steinbrecher from captivity in the Gaza Strip earlier today.



The video shows Hamas operatives giving the hostages "gift bags" before they were freed. The bags reportedly… pic.twitter.com/wWzqMzUQHL