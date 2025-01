Πάνω από 500 άνθρωποι που επένδυσαν στο νέο κρυπτονόμισμα του Ντόναλντ Τραμπ έγιναν εκατομμυριούχοι σε λιγότερο από 24 ώρες!

Δεκάδες άνθρωποι έγιναν εκατομμυριούχοι όταν επένδυσαν στο memecoin του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Το δικό του memecoin, $Trump, κυκλοφόρησε την Παρασκευή, ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες πριν από την ορκωμοσία του. Μέσα σε λίγες ώρες η τιμή του εκτοξεύθηκε κατά πάνω από 490% με αποτέλεσμα η κεφαλαιοποίησή να ανέλθει στα 8 δισεκατομμύρια δολάρια, τοποθετώντας στα 30 κορυφαία κρυπτονομίσματα.

Σε ένα μήνυμα που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα του Truth Social και στο X, ο Τραμπ αποκάλυψε το λεγόμενο memecoin, «το οποίο έχει σχεδιαστεί για να αξιοποιεί τη δημοτικότητα μιας συγκεκριμένης προσωπικότητας, κίνησης ή viral τάσης στο Διαδίκτυο».

«Το ΝΕΟ επίσημο Trump Meme είναι ΕΔΩ! Ήρθε η ώρα να γιορτάσουμε όλα όσα πρεσβεύουμε: ΝΙΚΗ!» έγραψε .​

My NEW Official Trump Meme is HERE! It’s time to celebrate everything we stand for: WINNING! Join my very special Trump Community. GET YOUR $TRUMP NOW. Go to https://t.co/GX3ZxT5xyq — Have Fun! pic.twitter.com/flIKYyfBrC