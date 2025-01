Εμφανίστηκαν εικόνες του iPhone SE 4 που δείχνουν το design του

Δείτε πως θα είναι το iPhone SE 4

To iPhone SE 4 είναι το νεότερο «φθηνό» iPhone που θα ρίξει η Apple στην αγορά και αναμένεται μέσα στο 2025.

Υπάρχουν μέχρι τώρα πολλές φήμες για το τι θα φέρει και πως θα είναι και ένας γνωστός insider έβγαλε στη δημοσιότητα εικόνες από το σασί, μέσα από dummy εκδόσεις που έφτασαν στα χέρια του.

Όπως φαίνεται, έχουμε να κάνουμε με κάτι που θυμίζει iPhone 14 και αναμένεται να βγει στην αγορά είτε ως iPhone SE 4 είτε ως iPhone 16E.

Η οθόνη του θα έχει διαγώνιο 6.1 ιντσών με Face ID και στο πίσω μέρος θα έχουμε μια κάμερα 48MP.

Στα πλαϊνά τμήματα θα έχουμε το Action Button που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στις ναυαρχίδες της εταιρείας και στο εσωτερικό εκτιμάται πως θα βρίσκεται είτε το A17 Pro, είτε το A18 chip με 8GB RAM και υποστήριξη για το Apple Intelligence, την τεχνητή νοημοσύνη της Apple.

Μένει να δούμε πότε θα έχουμε τα επίσημα αποκαλυπτήρια.

