Η Sony φαίνεται να φέρνει σύντομα State of Play Showcase για τα νέα games του PlayStation

Το επόμενο State of Play δεν φαίνεται να είναι μακριά.

Η Sony διοργανώνει εδώ και χρόνια online παρουσιάσεις με τον τίτλο State of Play, όπου και παρουσιάζει παιχνίδια των ομάδων της και συνεργατών της που θα κυκλοφορήσουν το επόμενο διάστημα.

Όπως φαίνεται, η ιαπωνική εταιρεία δουλεύει πυρετωδώς προς αυτήν την κατεύθυνση και το επόμενο διάστημα, καθώς γνωστός insider της αγοράς φαίνεται να επιβεβαίωσε πως κάτι τέτοιο θα πρέπει να αναμένεται μέσα στον Φεβρουάριο.

Η περίοδος αυτή μόνο τυχαία δεν είναι, αφού η Sony διοργανώνει εδώ και 4 χρόνια κάθε Φεβρουάριο μια τέτοια εκδήλωση και σε αυτά τα events έχουμε δει και για πρώτη φορά σημαντικά games όπως τα Death Stranding 2: On the Beach και Ghost of Yotei.

Αναμένουμε με ενδιαφέρον…