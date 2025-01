Πώς θα παίξετε δωρεάν το God of War Ragnarok σε PS4 και PS5 τον Ιανουάριο

H Sony προσφέρει δωρεάν το God of War Ragnarok και άλλα games με το PS Plus.

Η Sony συνεχίζει να επενδύει στο περιεχόμενο το PS Plus και μέσα στα games που θα δώσει δωρεάν τον Ιανουάριο είναι και το εξαιρετικό God of War Ragnarok.

O τίτλος θα προσφέρεται στα μέλη της συνδρομητικής υπηρεσίας για τα PS4 και PS5 και ως μέρος του Game Catalogue της.

Το παιχνίδι αυτό, μαζί με όσα θα δείτε στη συνέχεια, θα είναι διαθέσιμα από τις 21 του μήνα και μπορείτε απλά να το επιλέξετε και να κατέβει στην κονσόλα σας αν έχετε ενεργή συνδρομή PS Plus.

Αναλυτικά, τα παιχνίδια που θα βρείτε δωρεάν στο PS Plus από τις 21 Ιανουαρίου είναι τα εξής.

PlayStation Plus Extra & Premium | Game Catalog

God of War Ragnarök | PS4, PS5

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name | PS4, PS5

Atlas Fallen: Reign Of Sand | PS5

SD Gundam Battle Alliance | PS4, PS5

Sayonara Wild Hearts | PS4

ANNO: Mutationem | PS4, PS5

Orcs Must Die 3 | PS4, PS5

Citizen Sleeper | PS4, PS5

Poker Club | PS4