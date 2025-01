Εντοπίστηκε λάπτοπ σε αρχαίο αγάλμα: Υπήρχαν στην Αρχαία Ελλάδα φορητές συσκευές;

Ένα αρχαίο ελληνικό άγαλμα μιας γυναίκας, που φαινομενικά χρησιμοποιεί φορητό υπολογιστή, έχει πυροδοτήσει θεωρίες για την Αρχαία Ελλάδα.

Εντοπίστηκε άγαλμα, της Αρχαίας Ελλάδας, που απεικονίζει κοπέλα να κρατάει κάτ, τύπου, φορητό υπολογιστή, θεωρία που έχει βάλει «φωτιά» στα επιστημονικά σενάρια.

Το «Grave Naiskos of an Enthroned Woman with an Attendant» είναι ένα μαρμάρινο άγαλμα 37 ιντσών που δημιουργήθηκε γύρω στο 1000 π.Χ. και δείχνει μια γυναίκα να ανοίγει ένα αντικείμενο που μοιάζει με φορητό υπολογιστή καθώς το κρατάει ένας συνοδός. Το αντικείμενο έχει δύο επιφάνειες ανοιχτές σε γωνία 90 μοιρών, που μοιάζουν με τα σύγχρονα λάπτοπ.

Is this ancient Greek statue showing a laptop, proof of time travel?🤔🤔 pic.twitter.com/2rExF6UETw August 21, 2018

Έχει επίσης δύο τρύπες στο πλάι του, προκαλώντας θεωρίες ότι θα μπορούσε να είναι θύρα USB ή υποδοχή ακουστικών. Επειδή το άγαλμα απεικονίζει μια γυναίκα να ανοίγει το αντικείμενο, πολλοί είναι πεπεισμένοι ότι οι αρχαίοι Έλληνες ταξίδευαν στο χρόνο. Αλλά σύμφωνα με τη συλλογή Getty , υπάρχει μια λογική εξήγηση γι' αυτό.

Το αντικείμενο που ανοίγει η γυναίκα είναι στην πραγματικότητα ένα σκιερό κουτί που χρησιμοποιούσαν στην κηδεία οι αρχαίοι Έλληνες. Προφανώς, το άγαλμα απεικονίζει μια νεκρή γυναίκα να φτάνει στο σκιερό κουτί που κρατούσε ο συνοδός της. Αυτό «έχει μακρά ιστορία στην ελληνική ταφική τέχνη», σύμφωνα με τη συλλογή Getty.

Is this ancient Greek statue proof someone took a laptop back in time (or is it a TABLET?) https://t.co/VEsQsCJ0Ps pic.twitter.com/guTPkU2uej — domingo vallejo (@breviaria) February 5, 2016

Δεν είναι σαφές εάν ο συνοδός αντιπροσωπεύει ένα νεαρό μέλος της οικογένειας σε πένθος ή έναν υπηρέτη ή σκλάβο. Όσο για τις τρύπες που μοιάζουν με USB: «Οι δύο τρύπες που είναι εμφανείς στη βάση του είναι απόδειξη μιας αρχαίας επισκευής, ίσως με τη μορφή δύο μεταλλικών καρφιών, που προορίζονται να συγκρατούν ένα χαμένο πλέον μαρμάρινο εξάρτημα στη θέση του. Η λεπτότητα του κουτιού δείχνει ότι, όπως πολλά έργα αρχαίας τέχνης, αυτό το ανάγλυφο δεν προοριζόταν ως φωτογραφική απεικόνιση της πραγματικότητας, αλλά για να μεταφέρει τον πλούτο και την κατάσταση του νεκρού».