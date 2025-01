Ισραήλ: Βίντεο από την επίθεση 19χρονου με μαχαίρι, τον σκότωσε ένοπλος πολίτης (vid)

Σοκάρει το βίντεο από την στιγμή της επίθεσης 19χρονου με μαχαίρι σε θαμώνες καφετέριας, πριν πέσει από τα πυρά ένοπλου πολίτη.

Ένας 19χρονος πολίτης ήταν τελικά ο δράστης ο οποίος επιτέθηκε σε εμπορικό κέντρο στο Ισραήλ με τις αρχικές πληροφορίες για πολλούς τραυματίες από πυρά όπλου να αναιρούνται.

Όπως αποτυπώνεται στο σοκαριστικό βίντεο που πήρε το φως της δημοσιότητας ο 19χρονος επιτίθεται σε θαμώνες του μαγαζιού στο κέντρο στο Τελ Αβίβ με τους πολίτες να τρέχουν προς στιγμήν για να αποφύγουν την επίθεση. Λίγο μετά όλοι μαζί προσπαθούν να τον ακινητοποιήσουν με εκείνον να τρέχει για να ξεφύγει.

State of Israel 🇮🇱.

The Israeli police announced that a shooting had occurred in Tel Aviv, central Israel, leaving a number of people injured at the scene.

The police spokeswoman said: “In a preliminary report, there were reports of a drive-by shooting incident in Tel Aviv .😢💔 pic.twitter.com/4XiwwX99j2