Νέα Υόρκη: Αστυνομικοί συνέλαβαν 11χρονη επειδή έμοιαζε με τον αληθινό δράστη (vid)

Αστυνομικοί σταμάτησαν και συνέλαβα μικρό κορίτσι, στη Νέα Υόρκη, αφού την μπέρδεψαν με κλέφτη.

Ένα αδιανόητο περιστατικό έλαβε χώρα στη Νέα Υόρκη. Αστυνομικοί συνέλαβαν 11χρονη επειδή… την πέρασαν για κλέφτη.

Η μαθήτρια πήγαινε με τα πόδια στο σπίτι της από το σχολείο, όταν οι αστυνομικοί την σταμάτησαν και της φόρεσαν χειροπέδες, κατηγορώντας την ότι είχε κλέψει ένα αυτοκίνητο νωρίτερα.

Όπως της είπαν, ο ύποπτος φορούσε το ίδιο ροζ μπουφάν, τα ίδια παντελόνια και τα ίδια λευκά παπούτσια. Παρά τις διαμαρτυρίες της παρέας της ότι είναι αθώα και ότι έχουν πιάσει λάθος άτομο, οι αστυνομικοί δεν πείστηκαν. «Κορίτσι μου θα μου πεις την αλήθεια, έτσι;», είπε ο ένας από τους αστυνομικούς με τον συνάδελφό του να συμπληρώνει: «Είναι αυτό που είναι. Αν είσαι ειλικρινής, όλα θα είναι πιο εύκολα».

NEW: 11-year-old New York girl was handcuffed by deputies after they mistakenly identified her as a car thief



The 11-year-old girl was walking home from Brighton Academy Middle School in Syracuse when deputies stopped her



"She was wearing the same pink puffer jacket, camo… pic.twitter.com/TlIvcO2u8s