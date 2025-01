Πέθανε ο σπουδαίος σκηνοθέτης Ντέιβιντ Λιντς σε ηλικία 78 ετών

Πέθανε σε ηλικία 78 ετών ο σπουδαίος σκηνοθέτης Ντέιβιντ Λιντς.

Ο Ντέιβιντ Λιντς είναι ένας από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες του αμερικάνικου κινηματογράφου. Το 1986 δημιούργησε την εμβληματική ταινία «Μπλε Βελούδο», ακολούθησε η «Οδό Μαλχόλαντ» το 2001 και η σειρά «Ο ύποπτος κόσμος του Τουιν Πικς» το 1990. Με το σκοτεινό και σουρεαλιστικό του όραμα, ο Λιντς άλλαξε την κατεύθυνση του αμερικάνικου κινηματογράφου, κάτι που φαίνεται σε πολλές από τις πιο διάσημες ταινίες του.

