Ο Drake μήνυσε τον Kendrick Lamar γιατί το κομμάτι που τον αποκαλεί «παιδόφιλο»

Ο Drake κατέθεσε αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση με αφορμή το κομμάτι του Kendrick Lamar με τίτλο «Not Like Us».

Ο Drake έχει καταθέσει αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση για το κομμάτι του Kendrick Lamar με τίτλο «Not Like Us». Συγκεκριμένα, o 38χρονος Καναδός ράπερ μήνυσε την Universal Music Group για διάδοση της «ψευδής και κακόβουλης φήμης» ότι είναι παιδόφιλος, ανέφερε το TMZ.

Ο Drake ισχυρίζεται στα δικαστικά έγγραφα ότι η UMG γνώριζε ότι το diss κομμάτι του Lamar θα περιελάμβανε στίχους και εικόνες σε ένα μουσικό βίντεο που τον χαρακτήριζαν ως παιδόφιλος.

Ο Καναδός κατηγορεί την UMG ότι επέτρεψε να παιχτούν οι «εμπρηστικοί στίχοι» επειδή το τραγούδι είναι «χρυσωρυχείο» για την εταιρεία. Μάλιστα, ο ράπερ ισχυρίζεται ότι η εταιρία έκανε τα πάντα για να προωθήσει το «Not Like Us».

Το UMG εξέδωσε μια δήλωση που απορρίπτει τους ισχυρισμούς του Drake, δηλώνοντας: «Όχι μόνο αυτοί οι ισχυρισμοί είναι αναληθείς, αλλά η ιδέα ότι θα επιδιώξουμε να βλάψουμε τη φήμη οποιουδήποτε καλλιτέχνη — πόσο μάλλον του Drake — είναι παράλογη».

Ο Drake είπε επίσης ότι το τραγούδι τον έθετε σε κίνδυνο, αναφέροντας πολλαπλά περιστατικά με πυροβολισμούς κοντά στην έπαυλή του στο Τορόντο από τότε που κυκλοφόρησε.

Σημειώνεται ότι το Not Like Us έσπασε πολλά ρεκόρ αφού έμεινε 21 εβδομάδες στην κορυφή του τσαρτ τραγουδιών Billboard Hot Rap και 22 εβδομάδες στο Billboard Hot 100 chart - όπου έφτασε στο νούμερο ένα δύο φορές.

Επιπλέον έχει συγκεντρώσει πάνω από 914 εκατομμύρια ακροάσεις στο Spotify, ενώ βρίσκεται στην τρίτη θέση στο τσαρτ Rap Streaming Songs.