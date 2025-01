Ο Ίλον Μασκ έστειλε τα Tesla στους πυρόπληκτους του Λος Άντζελες: Τα «φούλαρε» με ρεύμα και WiFi (vid)

Ο Ίλον Μασκ έστειλε τα Tesla Cybertrucks στους πυρόπληκτους του Λος Άντζελες, τα οποία παρέχουν ρεύμα έως και τρεις ημέρες.

Ο Ίλον Μασκ έστειλε τα Cybertrucks στην Καλιφόρνια για να βοηθήσουν τους πυρόπληκτους δίνοντας ρεύμα και WiFi.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν φωτογραφίες που δείχνουν τα Cybertrucks να πηγαίνουν το ένα πίσω από άλλο προκειμένου να φτάσουν στις περιοχές που έχουν πληγεί από τις φονικές φωτιές στο Λος Άντζελες.

Το κάθε ένα από αυτά τα οχήματα του Ίλον Μασκ, όταν είναι πλήρως φορτισμένο μπορεί να ηλεκτροδοτήσει ένα σπίτι ως και τρεις ημέρες.

🚨 NOW: MASSIVE convoy of Tesla Cybertrucks rolling down Pacific Coast Highway as @ElonMusk meets with Los Angeles firefighters



From speaking with these first responders, it’s clear morale is MUCH higher now that they’re being reconnected with Starlink



Practically all cell… pic.twitter.com/5ni23iw5ur