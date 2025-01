Τραγωδία σε εστιατόριο της Τσεχίας: Ανατινάχτηκε φιάλη υγραερίου, έξι νεκροί (vid)

Τραγικό συμβάν σε εστιατόριο της Τσεχίας με 6 νεκρούς, από ανατίναξη μπουκάλας υγραερίου.

Έξι άτομα βρήκαν τραγικό θάνατο από έκρηξη φιάλης υγραερίου σε εστιατόριο στην πόλη Μοστ, στη βόρεια Τσεχία, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Ακόμη, οκτώ άτομα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού που σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ (11/1), ενώ 30 άτομα απομακρύνθηκαν από το εστιατόριο και τα γύρω κτίρια, όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία της Τσεχικής Δημοκρατίας μέσω ανάρτησής της.

«Η φωτιά εξαπλώθηκε με ταχύτητα όταν μια φιάλη υγραερίου πιθανόν ανατράπηκε. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, η πυρκαγιά είχε σοβαρές συνέπειες για έξι άτομα», προσθέτει.

