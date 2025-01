Συναγερμός στο Στρασβούργο με σύγκρουση δύο τραμ: Τουλάχιστον 30 τραυματίες! (vids)

Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από σύγκρουση δύο τραμ που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο Στρασβούργο.

Σοβαρό ατύχημα, μετά τη σύγκρουση δύο Τραμ, σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στη Γαλλία, στο Στρασβούργο πιο συγκεκριμένα, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο πως δεκάδες άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Στα πρώτα πλάνα που ήρθαν στη δημοσιότητα από τη σύγκρουση των Τραμ στο Στρασβούργο της Γαλλίας, δείχνουν ανθρώπους να σπάνε τις πόρτες του τρένου για να βγάλουν τους επιβάτες από τα βαγόνια μετά τη μετωπική σύγκρουση στον κεντρικό σταθμό της πόλης.

At least 20 #injured and 5 dead after two #trams collided at station in #Strasbourg #France #LosAngelesFire #californiafires pic.twitter.com/CmcuC2MmYH

Οι πρώτες πληροφορίες, που δεν έχουν διασταυρωθεί πλήρως, αναφέρουν πως οι τραυματίες είναι δεκάδες, με την πρώτη εκτίμηση να κάνει λόγο για 30 ανθρώπους, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση απεγκλωβισμού.

το ατύχημα σημειώθηκε όταν ένα από τα τραμ άλλαξε ράγες και συγκρούστηκε με το δεύτερο, που ήταν ακινητοποιημένο στον κεντρικό σταθμό του Στρασβούργου, σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι BFMTV.

Επιβάτης που ήταν μέσα σε τραμ είπε ότι έπεσαν ο ένας πάνω στον άλλο.

Two trams collided at a station in Strasbourg, France, on Saturday, injuring dozens of people. Videos from the scene captured the chaotic aftermath of the accident. According to initial reports, at least 30 individuals sustained injuries. Emergency response teams are at the… pic.twitter.com/wVGnstd3PO