Αποκάλυψη για το τραγούδι με οποίο έγινε γνωστή η Παπαρίζου: «Αν δεν ψήφιζε και το κοινό το "Die for You" δεν θα πήγαινε στη Eurovision (vid)

Το παρασκήνιο πίσω από το τραγούδι με το οποίο συστήθηκε στο κοινό η Έλενα Παπαρίζου και στη συνέχεια την έκανε γνωστή, αποκάλυψε η Εύη Δρούτσα.

Ντόρος έχει γίνει τις τελευταίες ώρες, μετά την ανακοίνωση των 12 καλλιτεχνών και των τραγουδιών τους που θα διαγωνιστούν στον Εθνικό Τελικό για την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision.

Η Εύη Δρούτσα κλήθηκε να σχολιάσει τα ελληνικά τραγούδια που είναι υποψήφια για τη Eurovision 2025, στην εκπομπή «Ακόμα δεν είδες τίποτα» στο Mega και έκανε μια αποκάλυψη για το τραγούδι με το οποίο η Έλενα Παπαρίζου συστήθηκε στο ελληνικό κοινό.

Αρχικά η στιχουργός τόνισε ότι δεν ξεχώρισε κανένα από τα υποψήφια τραγούδια παρά μόνο φωνές. «Δεν γίνεται ρε παιδιά αυτό που γινόταν παλιά στη Eurovision. Με τους Bang ας πούμε, όταν είχαν βγει είχε γίνει χαμός», ανέφερε.

Στη συνέχεια θυμήθηκε το 2001 όταν η Έλενα Παπαρίζου με τους Antique είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα με το Die for you. «Ήμουν σε μία επιτροπή που ήταν όλη η ΕΡΤ, ο Κατσαρός κι εγώ. Τότε ήταν το Die for you και μία ψιλο-μεγάλη σε ηλικία, ψιλο-βαρύφωνος... καμία σχέση. Οι άλλοι το ψήφισαν. Εγώ και ο Κατσαρός δώσαμε την Παπαρίζου. Αλλά ψήφιζε και το κοινό. Το κοινό ψήφισε την Παπαρίζου», αποκάλυψε η Εύη Δρούτσα για το πώς πήγε τότε το Die for you που έδωσε στην Ελλάδα την τρίτη θέση.

Το Die For You των Antique που είχε δώσει στην Ελλάδα την 3η θέση στη Eurovision το 2001