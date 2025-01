Χάος σε τζαμί της Δαμασκού: Τρεις γυναίκες ποδοπατήθηκαν μέχρι θανάτου (vid)

Τρεις γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και πέντε παιδιά τραυματίστηκαν, κατά τη διάρκεια ενός τραγικού ποδοπατήματος στο τζαμί Ομαγιάτ της Δαμασκού, ενώ προσπαθούσαν να παραλάβουν δωρεάν γεύματα σε φιλανθρωπική εκδήλωση.

Σοκαριστικές εικόνες στη πρωτεύουσα της Συρίας, Δαμασκό, όταν έξω από ένα τζαμί ποδοπατήθηκαν, μέχρι θανάτου, 3 γυναίκες, ενώ τραυματίστηκαν και 5 παιδιά.

Το αιματηρό περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια ενός συμποσίου που διοργάνωσε γνωστός σεφ της περιοχής, προσκαλώντας το κοινό να απολαύσει δωρεάν γεύματα στην αυλή του ιστορικού τζαμιού, Ομαγιάτ, στην Παλιά Πόλη της Δαμασκού.

Τοπικές πηγές και αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην αυλή του τζαμιού και στις γύρω περιοχές, χωρίς επαρκή μέτρα ελέγχου, γεγονός που οδήγησε σε χαοτικές καταστάσεις. Το προσωπικό ασφαλείας έσπευσε στο σημείο, κλείνοντας δρόμους για να ελέγξει την εισροή του κόσμου, όταν ήταν, ήδη, πολύ αργά. Τραγικός απολογισμός, 3 γυναίκες νεκρές και 6 παιδιά τραυματισμένα.

A #Syrian #chef posted a public invitation to eat open to all #Syrians in one place, in celebration of the victory in #Syria. Chaos erupted at the #Umayyad Mosque in #Damascus due to an event organized by Chef Abu Omar without proper security coordination. The disorder led to… pic.twitter.com/IHZSW6xi95