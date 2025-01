Εξαγριωμένοι πίθηκοι έκαναν κατάληψη σε αστυνομικό της Ταϊλάνδης: Αγανακτισμένοι οι ντόπιοι με τους τριχωτούς... ταραξίες

Οι μικροί πίθηκοι κατέλαβαν το αστυνομικό τμήμα στο Λοπμπούρι της κεντρικής Ταϊλάνδης, αλλά οι αρχές κατέστρωσαν ένα πονηρό σχέδιο για να αντιμετωπίσουν τους τριχωτούς... ταραξίες.

Η Ταϊλάνδη είναι ένα κράτος που φημίζεται για τους μακάκους που αναμειγνύονται με τουρίστες και ντόπιους. Αλλά ο πληθυσμός των άγριων πιθήκων προκαλεί όλο και περισσότερα προβλήματα στους ντόπιους.

Οι μαϊμούδες έχουν γίνει τόσο σημαντικό πρόβλημα που η δημοφιλής πόλη Λοπμπούρι κινδυνεύει να μετατραπεί σε πόλη-φάντασμα, καθώς οι Κινέζοι επενδυτές παρακρατούν τα χρήματά τους μέχρι να αντιμετωπιστεί το ζήτημα.

Αρκετές εταιρείες και καταστήματα έχουν κλείσει τις δραστηριότητές τους και έχουν εγκαταλείψει το άλλοτε ακμάζον εμπορικό κέντρο, καθώς οι ντόπιοι μακάκοι παρενοχλούν τους πελάτες και καταστρέφουν τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τοπικά Μέσα.

Anyone visited Lopburi? Have a friend who went over the weekend and he said to me “NEVER AGAIN”. He told me the monkeys are relentless in their pursuit of food and they are super aggressive AND that they are everywhere. You been ? pic.twitter.com/msvtutShPo