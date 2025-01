Φρικτό δυστύχημα στην Ταϊλάνδη: Τουρίστρια προσπάθησε να πλύνει ελέφαντα και εκείνος την «σούβλισε» με τον χαυλιόδοντα

22χρονη Ισπανίδα τουρίστρια έκανε μπάνιο έναν ελέφαντα, στην Ταϊλάνδη κι εκείνος της επιτέθηκε, σκοτώνοντάς την.

Η Μπλάνκα Γκαρσία και ο φίλος της έκαναν μπάνιο σε έναν ελέφαντα στο κέντρο φροντίδας Koh Yao όταν το ζώο φάνηκε να «πανικοβλήθηκε» και την τρύπησε με τον χαυλιόδοντα του, όπως μεταδίδει το CNN, στην Ταϊλάνδη.

Η Ισπανίδα μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε κοντινό νοσοκομείο, όπου αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El Pais το περιστατικό επιβεβαιώθηκε από την τοπική αστυνομία και το κέντρο περίθαλψης ελεφάντων, το οποίο προς το παρόν παραμένει κλειστό.

Η ισπανική εφημερίδα El Mundo ανέφερε ότι τη στιγμή του περιστατικού ήταν παρόντα περίπου 18 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του φίλου της αδικοχαμένης κοπέλας. Κανείς άλλος δεν φέρεται να τραυματίστηκε.

Η Ισπανίδα ήταν φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο της Ναβάρα, αλλά ζούσε στην Ταϊβάν καθώς ολοκλήρωνε εξάμηνες σπουδές στο εξωτερικό στο Πανεπιστήμιο Tamkang. Το υπουργείο Εξωτερικών της Ισπανίας δήλωσε ότι το προξενείο στην Μπανγκόκ βρίσκεται σε επαφή με την οικογένεια της.

