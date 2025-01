Squid Game: Η αλήθεια πίσω απ' την ιστορία του 1986, το Κορεάτικο Άουσβιτς και την πτώχευση της Ssangyong (vid)

Το Squid Game 2 κυκλοφορεί στην πλατφόρμα του Netflix κι είναι, ήδη, πρώτο στις τάσεις των θεατών. Ποιά είναι όμως η αληθινή ιστορία πίσω απ' την επιτυχημένη σειρά. Οι εικασίες για το 1986, το Κορεάτικο Άουσβιτς κι η εξήγηση του δημιουργού...

Ο θανάσιμος ανταγωνισμός στο Squid Game είναι τόσο φρικιαστικός, που είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι θα μπορούσε να είναι αληθινή ιστορία, αλλά ορισμένοι οπαδοί της σειράς πιστεύουν ότι βασίζεται σε μια υποτιθέμενη υπόθεση του 1986 που αφορά ένα σπίτι, γνωστό ως The Brothers' Home. Η 2η σεζόν, όπως και η προηγούμενη, έχει γίνει ξανά τάση, αφού προβλήθηκε στο Netflix τον Δεκέμβριο, σημειώνοντας νέο ρεκόρ τηλεθέασης για την υπηρεσία streaming.

Αυτή τη φορά, ο Seong Gi-hun, γνωστός και ως παίκτης 456, επιστρέφει στον ανταγωνισμό για μια ακόμη προσπάθεια στα παιχνίδια, όπου εκατοντάδες παίκτες που παλεύουν με τα χρέη τους αγωνίζονται για το χρηματικό έπαθλο. Το δεύτερο κεφάλαιο τελειώνει με ένα απρόοπτο, ανοίγοντας το δρόμο για μια εκρηκτική 3η σεζόν. Ενώ είναι αναμφισβήτητα μια διασκεδαστική διαδρομή, τα σκοτεινά θέματα μέσα στην ιστορία έχουν τροφοδοτήσει εικασίες για μια υποτιθέμενη πραγματική υπόθεση.

Πρώτον, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο μια ιστορία που ισχυρίζεται ότι το Squid Game βασίζεται σε μια υπόθεση του 1986, κατά την οποία όμηροι κρατούνταν σε ένα καταφύγιο στη No Man's Land (ουδέτερη ζώνη), όπου έπρεπε να διαγωνιστούν σε παιχνίδια για να επιβιώσουν - αλλά δεν είναι αληθινό. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα έγγραφα ή αναφορές για την υπόθεση αυτή, και οι ισχυρισμοί δεν περιέχουν καμία διευκρίνιση σχετικά με το σε ποια «No Man's Land» αναφέρεται.

Πολλές από τις αναρτήσεις υποδηλώνουν ότι αυτό έλαβε χώρα στην ίδια χώρα με τη σειρά, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούσαν να αναφέρονται στην Αποστρατιωτικοποιημένη Ζώνη - τη λωρίδα γης που χωρίζει τη Βόρεια και τη Νότια Κορέα από τον πόλεμο μεταξύ τους. Ωστόσο, δεδομένου ότι δεν πρόκειται για πραγματική υπόθεση, αυτό είναι ανοιχτό σε ερμηνείες.

Η μεγαλύτερη ανάρτηση σχετικά με αυτό ήρθε από τον χρήστη του TikTok , blink_loveee10, ο οποίος μοιράστηκε ένα βίντεο με φωτογραφίες μαζί με το κείμενο: «Το Squid Game βασίστηκε σε μια αληθινή ιστορία το 1986. «Έγινε σε ένα υπόγειο καταφύγιο στη no man's land, όπου οι άνθρωποι κρατούνταν όμηροι και έπρεπε να ολοκληρώσουν διάφορα παιχνίδια για να επιβιώσουν. Οι ξενιστές με τις μη ανθρώπινες σκέψεις δεν βρέθηκαν ποτέ». Το βίντεο έχει προβληθεί περισσότερες από 3,5 εκατομμύρια φορές, αλλά τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αν και δεν υπάρχουν αναφορές για θανατηφόρους διαγωνισμούς, το Σπίτι των Αδελφών μοιράζεται αρκετές ανησυχητικές ομοιότητες με το φανταστικό σκηνικό του Squid Game - μόνο που αυτό ήταν ένα πραγματικό μέρος. Ήταν ένα στρατόπεδο εγκλεισμού που βρισκόταν στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας και λειτούργησε μεταξύ 1976 και 1987. Παρόλο που προοριζόταν να είναι ένα ασφαλές καταφύγιο για άστεγους, αντί γι' αυτό ήταν ένα κολαστήριο όπου οι κρατούμενοι κακοποιούνταν, βασανίζονταν, ακόμη και δολοφονούνταν.

Η εγκατάσταση, που ονομάστηκε «το Άουσβιτς της Κορέας» από τα μέσα ενημέρωσης, ήταν αποτέλεσμα του καταπιεστικού καθεστώτος που βρισκόταν στην εξουσία εκείνη την εποχή και του διατάγματος αριθ. 410 - μιας πολιτικής για τον «καθαρισμό των δρόμων» της Νότιας Κορέας στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1988.

"Brothers Home" Concentration Camp in Busan, south Korea. Operated during the U.S.-backed military dictatorship, it housed upwards of 5,000 orphaned children, the homeless, disabled persons, and student activists rounded up off the streets and placed behind its concrete walls. pic.twitter.com/U7LzeMRNmM