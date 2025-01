Τέλος η Generation A: Έρχεται η νέα γενιά που ξεκινά απ' το 2025

Η Generation A, με την πάροδο του 2024, έφτασε στο τέλος της και ήρθε η στιγμή για τη νέα γενιά παιδιών.

Είμαστε επίσημα στο 2025, πράγμα που σημαίνει ότι μια νέα γενιά ξεκινάει φέτος και θα διαρκέσει μέχρι το 2039 - και όσοι γεννηθούν σε αυτή την περίοδο θα είναι γνωστοί ως Generation Beta. Οι προκάτοχοι τους είναι η Gen Alpha (2010-2024), η Gen Z (1996-2010), οι Millennials (1981-1996), η Gen X (1965-1980), η Baby Boomer Generation (1946-1964) και η Silent Generation (1925-1945).

Individuals born between 2025 and 2039 will be designated as the Beta generation.