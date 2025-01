Επιβίωσε μαζί με λιοντάρια: 8χρονος μπόμπιρας έγινε για πέντε ημέρες ο... Βασιλιάς της ζούγκλας

Ένα 8χρονο αγόρι από την Ζιμπάμπουε κατάφερε να επιβιώσει πέντε μέρες μαζί με λιοντάρια .

Ένα οκτάχρονο αγόρι βρέθηκε ζωντανό αφού επέζησε πέντε ημέρες σε ένα πάρκο θηραμάτων που κατοικείται από λιοντάρια, ελέφαντες και άλλα άγρια ζώα στη βόρεια Ζιμπάμπουε, σύμφωνα με ένα μέλος του κοινοβουλίου.

Η δοκιμασία ξεκίνησε όταν ο Tinotenda Pudu περιπλανήθηκε 23 χιλιόμετρα από το σπίτι του στο «επικίνδυνο» Matusadona Game Park, δήλωσε ο βουλευτής του Mashonaland West Mutsa Murombedzi στο X.

Πέρασε πέντε ημέρες «κοιμώμενος σε ένα βραχώδες περβάζι, ανάμεσα σε λιοντάρια που βρυχώνται και ελέφαντες που περνούν, τρώγοντας άγρια φρούτα», είπε.

Το πάρκο Matusadona έχει περίπου 40 λιοντάρια. Κάποια στιγμή, είχε μια από τις υψηλότερες πυκνότητες πληθυσμών λιονταριών στην Αφρική, σύμφωνα με το African Parks.

Η Αρχή Διαχείρισης Πάρκων και Άγριας Ζωής της Ζιμπάμπουε επιβεβαίωσε το περιστατικό στο BBC, αλλά δεν μοιράστηκε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ο Murombedzi δήλωσε ότι το αγόρι χρησιμοποίησε τις γνώσεις του για την άγρια φύση και τις δεξιότητες επιβίωσης για να παραμείνει ζωντανό.

