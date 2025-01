Απόπειρα δολοφονίας στον Μπασάρ Αλ Άσαντ σύμφωνα με Ρωσικά μέσα

Πληροφορίες από ρωσικά μέσα κάνουν λόγο, πως ο έκπτωτος πρόεδρος της Συρίας, Μπασάρ Αλ Άσαντ έπεσε θύμα δηλητηρίασης, χωρίς, όμως, να χάσει τη ζωή του.

Ο Μπάσαρ Αλ Ασάντ, που βρίσκεται υπό την προστασία του καθεστώτος Πούτιν στη Μόσχα, αρρώστησε ξαφνικά την Κυριακή (31.12.2024) και ζήτησε ιατρική βοήθεια ενώ σχεδόν αμέσως μετά άρχισε να «βήχει επίπονα και να νιώθει ότι πνίγεται». Η απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του έγινε λίγα 24ωρα πριν, όπως μετέδωσε το αντικαθεστωτικό κανάλι, General SVR, τον οποίο φέρεται να διευθύνει πρώην κορυφαίος κατάσκοπος της Ρωσίας.

Ο εξόριστος Σύρος πρόεδρος δυσκολευόταν ακόμη και να αναπνεύσει, τελικά όμως, οι γιατροί που έσπευσαν στο διαμέρισμά του στη Μόσχα όπου έχει βρει καταφύγιο με την οικογένειά του, κατάφεραν να τον σώσουν. Η πηγή που επικαλείται το ρωσικό General SVR θεωρεί ότι «υπάρχει κάθε λόγος να πιστεύουμε ότι έγινε απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του έκπτωτου ηγέτη της Συρίας».

