Τρομοκρατική επίθεση στη Νέα Ορλεάνη: 10 οι νεκροί, τουλάχιστον 35 οι τραυματίες (vid)

Η τρομοκρατική επίθεση στην Ορλεάνη των ΗΠΑ μέτρησε 10 νεκρούς ανθρώπους και τουλάχιστον 35 σοβαρά τραυματισμένους.

Ένας άνδρας έπεσε με το φορτηγάκι που οδηγούσε πάνω σε ένα πλήθος ανθρώπων που γιόρταζαν την Πρωτοχρονιά στη Νέα Ορλεάνη και άνοιξε πυρ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 10 ανθρώπους και τραυματίζοντας περισσότερους από 35, σε μια επίθεση που το FBI λέει πως ερευνά ως μια τρομοκρατική ενέργεια.



«Αυτός ο άνδρας προσπαθούσε να χτυπήσει όσους περισσότερους ανθρώπους μπορούσε», δήλωσε η αρχηγός της αστυνομίας Αν Κερκπάτρικ κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου σήμερα. «Ήθελε κολασμένα να προκαλέσει το μακελειό και την καταστροφή που προκάλεσε».

First look at the vehicle used to mow down New Year revellers in New Orleans. pic.twitter.com/bjN0XLvrVC