Χαμός στα social media με την «διαφορετική» Πρωτοχρονιά στο Σύνταγμα: «Την πιο όμορφη και μαγική γιορτή δεν μετέδωσε η ΕΡΤ»

Με ένα διαφορετικό θέαμα, η Αθήνα καλωσόρισε το 2025 με μια μοναδική εορταστική εκδήλωση στην πλατεία Συντάγματος.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, η πλατεία Συντάγματος έγινε το επίκεντρο του εορτασμού για το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς, κερδίζοντας τις εντυπώσεις. Πλήθος κόσμου μαζεύτηκε από νωρίς για να απολαύσει το μουσικοθεατρικό πολυθέαμα που ετοίμασε ο Φοίβος Δεληβοριάς με τίτλο «Η Ταράτσα του Χρόνου».

