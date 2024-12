YouTubers προκαλούν αναστάτωση: Δίνουν προϊόντα νικοτίνης και ατμού σε αυτόχθονη φυλή (vid)

YouTubers ταξιδεύουν στα άδυτα άγνωστης φυλής, μοιράζουν σακουλάκια νικοτίνης και vape και προκαλούν αντιδράσεις.

Μια ομάδα YouTubers δέχεται κριτική στο διαδίκτυο για το τελευταίο τους βίντεο που τους δείχνει να δίνουν σε μέλη μιας αυτόχθονης φυλής σακουλάκια νικοτίνης (snus) και τσιγάρα ατμού (vape).

Οι NELK Boys είναι μια ομάδα Αμερικανοκαναδών δημιουργών περιεχομένου που έχουν γίνει εξαιρετικά δημοφιλείς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αποτελούνται από τους Kyle Forgeard, Aaron 'Steiny' Steinberg και Salim Sirur, έχουν οκτώ εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube και εκατομμύρια άλλους στο Instagram και το TikTok. Ωστόσο, στο τελευταίο τους βίντεο, που μοιράστηκαν την παραμονή των Χριστουγέννων, τα πράγματα δεν πήγαν και τόσο καλά.

Με τίτλο «Οι NELK επισκέπτοντται μια επικίνδυνη φυλή χωρίς επαφή με τον κόσμο!», οι YouTubers επισκέφθηκαν ένα νησί του Ειρηνικού κοντά στα νησιά Φίτζι για να τους συναντήσουν. Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, το βίντεό τους έχει πάνω από τέσσερα εκατομμύρια προβολές, αλλά ο κόσμος δεν είναι ευχαριστημένος μαζί τους επειδή μοίρασε vape και snus στα μέλη της φυλής.

Καταφεύγοντας στα σχόλια, πολλοί υποθέτουν ότι στους ιθαγενείς δεν έχουν δοθεί ποτέ πριν αυτές οι ουσίες και κατηγορούν τη NELK ότι «μολύνουν την αυθεντικότητά τους». Ο Forgeard, μαζί με τους συναδέλφους του, εμφανίζονται να ενθαρρύνουν τη φυλή να δοκιμάσει snus, το οποίο είναι ένα υγρό προϊόν καπνού που έχει σχεδιαστεί για να τοποθετείται κάτω από το άνω χείλος, παρέχοντας νικοτίνη χωρίς καθόλου κάπνισμα.

The Nelk Boys visited a remote tribal community and got their people to try vapes and Zyns for the first time 😭 pic.twitter.com/ROU6T1fK63