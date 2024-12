Τραγωδία με 21χρονο influencer: Έβαλε στοίχημα 840 ευρώ να πει μονορούφι ένα μπουκάλι ουίσκι και πέθανε (vid)

Ο 21χρονος με το ψευδώνυμο «Bank Leicester», είναι γνωστός για τη συμμετοχή του σε challenges με σκοπό να κερδίσει χρήματα για την οικογένειά του.

Σοκάρει η είδηση του θανάτου ενός νεαρού influencer στην Ταϊλάνδη. Ο 21χρονος ήπιε μονορούφι ένα μπουκάλι ουίσκι στα πλαίσια μιας πρόκλησης που δέχτηκε σε πάρτι γενεθλίων, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό τέλος.

Ο Thanakarn Kanthee από την πρωτεύουσα της Μπανγκόκ, πήρε την απόφαση να πιει 350 ml ουίσκι μονορούφι προκειμένου να κερδίσει 840 ευρώ. Ο 21χρονος με το ψευδώνυμο «Bank Leicester», είναι γνωστός για τη συμμετοχή του σε challenges με σκοπό να κερδίσει χρήματα για την οικογένειά του.

Σε σχετικά βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο από το πάρτι στην πόλη Chanthaburi, φαίνονται καλεσμένοι να γελούν και να τον επευφημούν για να συνεχίσει να πίνει. Λίγα μόλις λεπτά πριν πιει το αλκοόλ ο Thanakarn άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία και να κάνει εμετό. Έπειτα σωριάστηκε στο πάτωμα.

The police are investigating online content creators connected to Thanakarn "Bank Leicester" Kanthee, who died after consuming an entire 350ml bottle of alcohol in one sitting.



Thanakarn had been drinking the day before the fatal dare.