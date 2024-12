Συντριβή αεροπλάνου στην Κορέα: Πρόβλημα πριν 2 μέρες το αεροσκάφος, το δραματικό τελευταίο μήνυμα επιβάτη (vid)

Νέες σοκαριστικές αποκαλύψεις έρχονται στο «φως» σχετικά με το αεροπορικό δυστύχημα στη Νότια Κορέα.

Οι αποκαλύψεις που έρχονται στο «φως» μετά το αεροπορικό δυστύχημα στη Νότια Κορέα, σοκάρουν. Το αεροσκάφος είχε πρόβλημα πριν δύο μέρες, το οποίο δεν λύθηκε ποτέ, ενώ το κέντρο ελέγχου είχε προειδοποιήσει για κίνδυνο από... πουλιά. Δραματικό το τελευταίο μήνυμα ενός επιβάτη.

Ο επιχειρησιακός διευθυντής της Jeju Air δήλωσε σε συνέντευξη τύπου ότι το αεροπλάνο που ενεπλάκη στο ατύχημα δεν είχε ιστορικό ατυχημάτων και ότι τα πρώτα στοιχεία δεν υποδεικνύουν βλάβη. Ωστόσο, δύο ημέρες νωρίτερα, επιβάτης που ταξίδεψε με το ίδιο Boeing ανέφερε στο πρακτορείο ειδήσεων Yonhap ότι οι κινητήρες του αεροσκάφους είχαν σβήσει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιβίβασης.

«Ήμουν στο ίδιο αεροπλάνο και οι κινητήρες του έσβησαν πολλές φορές» δήλωσε ο επιβάτης της πτήσης 7C2216, που απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Μουάν με προορισμό τη Μπανγκόκ. Επικοινώνησα με το πλήρωμα και μου διαβεβαίωσαν ότι δεν υπήρχε πρόβλημα» . Ένας άλλος επιβάτης της ίδιας πτήσης εξέφρασε επίσης τις ανησυχίες του, σημειώνοντας ότι η τελική απογείωση καθυστέρησε κατά μία ώρα λόγω προβλημάτων στο αεροδρόμιο.

Το υπουργείο Μεταφορών της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι ο πύργος ελέγχου είχε στείλει πριν τη συντριβή προειδοποιητικό μήνυμα στους πιλότους του αεροσκάφους για τον κίνδυνο από ενδεχόμενο χτύπημα πουλιών.

«Βγήκε καπνός από τις μηχανές και μετά ακολούθησε έκρηξη» φέρεται να είπε στο πρακτορείο Yonhap η αεροσυνοδός κυρία Κου που διασώθηκε, ενώ η δεύτερη διασωθείσα, μια 33χρονη αεροσυνοδός είπε ότι δεν θυμάται τίποτα. Όταν, μάλιστα, έφτασε στο νοσοκομείο φέρεται να είπε στους γιατρούς «γιατί βρέθηκα εδώ;»

❗️✈️🇰🇷 - Death toll from plane crash in South Korea rises to 47, more than 130 people still missing.



The incident occurred when a Jeju Air flight, carrying 181 passengers and crew from Bangkok, veered off the runway upon landing, colliding with a barrier and bursting into… pic.twitter.com/A9eFiyTFpw