Δάγκωσε γλυκό και κατέληξε στο νοσοκομείο: Νεαρή έσπασε το σαγόνι της μετά από μια μπουκιά (vid)

Μια 19χρονη έσπασε το σαγόνι της στην προσπάθειά της να δαγκώσει μια καραμέλα.

Η Καναδή φοιτήτρια Javeria Wasim είχε δει βίντεο με ανθρώπους να δαγκώνουν μικρές καραμέλες jawbreaker, αλλά δεν είχε δει ποτέ κανέναν να δαγκώνει με επιτυχία μια μεγάλη καραμέλα jawbreaker, οπότε αποφάσισε να το δοκιμάσει.

Αποδείχθηκε ότι ήταν η χειρότερη απόφαση της ζωής της, επειδή κατάφερε να δαγκώσει μόνο το εξωτερικό στρώμα της σκληρής καραμέλας όταν ένιωσε έναν διαπεραστικό πόνο στην κάτω γνάθο της. Η φίλη της νεαρής γυναίκας επισήμανε ότι ένα από τα δόντια της ήταν σπασμένο και όταν η Javeria το έλεγξε η ίδια, συνειδητοποίησε ότι ένα άλλο δόντι ένιωθε να κουνιέται όταν το άγγιζε.

A model tictocher broke her jaw with a lollipop the size of a tennis ball.



19-year-old Javeria Wasim from Canada was recording a challenge video in which she wanted to show how to quickly crack a huge candy. I made the first bite and screamed. At the hospital, she was told

