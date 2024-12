Κι όμως η αρχαιότερη πυραμίδα στον κόσμο δεν είναι χτισμένη από ανθρώπους

Ενώ τα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες καταγράφουν επίσημα την πυραμίδα Djoser Step στην Αίγυπτο ως την αρχαιότερη πυραμίδα του κόσμου (περίπου 2.630 π.Χ.), μια δημοσίευση που έγινε τον Οκτώβριο υποστήριξε ότι ένα στρώμα της πυραμίδας Gunung Padang στην Ινδονησία κατασκευάστηκε ήδη από το 25.000 π.Χ. - αν και έκτοτε υπάρχουν αμφιβολίες για το αν η δομή ήταν ποτέ τεχνητή.

Στην έρευνα με επικεφαλής τον Danny Hilman Natawidjaja, του Ινστιτούτου Επιστημών της Ινδονησίας, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Archaeological Prospection, οι ακαδημαϊκοί γράφουν ότι «ο πυρήνας της πυραμίδας αποτελείται από σχολαστικά σμιλευμένη μαζική λάβα ανδεσίτη» και ότι το «παλαιότερο κατασκευαστικό» στοιχείο της πυραμίδας «πιθανότατα προήλθε ως φυσικός λόφος λάβας πριν σμιλευτεί και στη συνέχεια περιβληθεί αρχιτεκτονικά».

Γράφουν: «Η μελέτη αυτή ρίχνει φως σε προηγμένες δεξιότητες τοιχοποιίας που χρονολογούνται από την τελευταία περίοδο των παγετώνων. Το εύρημα αυτό αμφισβητεί τη συμβατική πεποίθηση ότι ο ανθρώπινος πολιτισμός και η ανάπτυξη προηγμένων κατασκευαστικών τεχνικών εμφανίστηκαν μόνο με την έλευση της γεωργίας πριν από περίπου 11.000 χρόνια. Τα στοιχεία από το Gunung Padang και άλλες τοποθεσίες, όπως το Gobekli Tepe (στην Τουρκία), δείχνουν ότι προηγμένες κατασκευαστικές πρακτικές υπήρχαν ήδη όταν η γεωργία δεν είχε, ίσως, ακόμη εφευρεθεί».

Οι ακαδημαϊκοί υποστηρίζουν επίσης ότι οι οικοδόμοι «πρέπει να διέθεταν αξιοσημείωτες ικανότητες τοιχοποιίας», αλλά ένας Βρετανός αρχαιολόγος διέψευσε την εργασία, λέγοντας ότι «εκπλήσσεται που δημοσιεύτηκε ως έχει».

Ο Flint Dibble, από το Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ, δήλωσε στο περιοδικό Nature ότι δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις που να υποδηλώνουν ότι τα θαμμένα στρώματα κατασκευάστηκαν από τον άνθρωπο. «Το υλικό που κυλάει σε έναν λόφο θα προσανατολιστεί, κατά μέσο όρο, από μόνο του Δεν υπάρχουν ενδείξεις εργασίας ή οτιδήποτε άλλο που να υποδεικνύει ότι είναι κατασκευασμένο από άνθρωπο».

Εν τω μεταξύ, ο Bill Farley, αρχαιολόγος στο Southern Connecticut State University, πιστώνεται λέγοντας ότι «τα δείγματα εδάφους ηλικίας 27.000 ετών από το Gunung Padang, αν και χρονολογούνται με ακρίβεια, δεν φέρουν χαρακτηριστικά ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως κάρβουνο ή θραύσματα οστών».

