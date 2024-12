Μυστηριώδεις μαύρες πέτρες έπεσαν από τον ουρανό κατά τη διάρκεια σφοδρής καταιγίδας στην Ταϊλάνδη και οι ντόπιοι λένε ότι είναι... θαυματουργές

Ένα ζευγάρι στην Ταϊλάνδη ανακάλυψε μερικές μαύρες και γυαλιστερές πέτρες στο χωράφι τους και τώρα ισχυρίζεται ότι είναι... θαυματουργές!

Δεκάδες μυστηριώδη μαύρα αντικείμενα έπεσαν από τον ουρανό κατά τη διάρκεια μιας σφοδρής καταιγίδας στην Ταϊλάνδη, με τους ντόπιους να είναι πεπεισμένοι ότι πρόκειται για κάτι θεϊκό, μιας και έχουν παρατηρήσει διάφορα οφέλη στην υγεία τους.

Ένα ζευγάρι ανακάλυψε τις περίεργες πέτρες που έπεσαν στον κήπο τους στο Phatthalung, κοντά στα σύνορα με τη Μαλαισία και πίστευει ότι ήρθαν κατευθείαν από το διάστημα.

Ο σύζυγος Wichet Siriphuwadon δήλωσε ότι αυτός και η σύζυγός του Maneerat πιστεύουν ότι οι πέτρες βελτίωσαν τη σωματική και ψυχική τους υγεία μέσα σε λίγες ημέρες.

