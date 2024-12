Το «Last Christmas» έγινε 40 ετών: Η αξέχαστη ζωντανή ερμηνεία του George Michael (vid)

Η αξέχαστη ερμηνεία του «Last Christmas» από τον George Michael που «έφυγε» σαν σήμερα από τη ζωή το 2016.

Το κορυφαίο ίσως και πιο δημοφιλές τραγούδι των Χριστουγέννων συμπλήρωσε 40 χρόνια από την μέρα που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά, τον Δεκέμβριο του 1984. Πρόκειται φυσικά για το «Last Christmas» των Wham, οι οποίοι έκαναν τεράστια εμπορική επιτυχία με το συγκεκριμένο τραγούδι.

Ωστόσο, η τραγική ειρωνεία είναι πως στις 25 Δεκεμβρίου του 2016 , «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία μόλις 53 ετών, ο George Michael, ο εμβληματικός τραγουδιστής των Wham, ο οποίος αργότερα έκανε μια επιτυχημένη σόλο καριέρα.

Ο George Michael απεβίωσε στο σπίτι του στο Γκόρινγκ του Οξφορντσάιρ της Αγγλίας. Σύμφωνα με το πόρισμα του ιατροδικαστή, πέθανε από φυσικά αιτία, καθώς έπασχε από μυοκαρδιοπάθεια, μυοκαρδίτιδα και ηπατική στεάτωση (λιπώδες ήπαρ). Κηδεύτηκε τρεις μήνες μετά τον θάνατο του, στις 29 Μαρτίου 2017, στο κοιμητήριο Highgate West του βόρειου Λονδίνου.

Ο George Michael (πραγματικό όνομα: Γεώργιος Κυριάκου Παναγιώτου, 25 Ιουνίου 1963 - 25 Δεκεμβρίου 2016) ήταν Άγγλος τραγουδιστής, συνθέτης, στιχουργός και μουσικός παραγωγός, ελληνοκυπριακής καταγωγής. Έγινε παγκοσμίως γνωστός κυρίως κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 1980 και 1990, ενώ θεωρείται ακόμα και μετά θάνατον πολύ σημαντικό ταλέντο στη μουσική, καθώς διέθετε μεγάλο φωνητικό εύρος. Έχει πουλήσει περισσότερους από 125 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως.

Η ιστορία του «Last Christmas»

Το «Last Christmas» κυκλοφόρησε στις 15 Δεκεμβρίου του 1984 ως B-SIDE του «Everything She Wants». Στην ουσία ήταν ένα double A-Side single και βγήκε μετά από τις πιέσεις της δισκογραφικής εταιρίας η οποία ήθελε να βγάλει ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι στην αγορά. Φήμες θέλουν το Last Christmas να ήταν ένα τραγούδι που το είχε έτοιμο ο George Michael με τίτλο «Last Easter» και με κάποιες αλλαγές από πασχαλιάτικο να το έκανε χριστουγεννιάτικο. Αυτές οι φήμες όμως δεν επαληθεύτηκαν ποτέ μιας που ούτε η δισκογραφική, ούτε ο George Michael βγήκαν ποτέ να το διαψεύσουν.

Λίγο πριν την κυκλοφορία του «Last Christmas» υπήρξε μια διαμάχη με τον Barry Manilow λόγου της ομοιότητας με το τραγούδι του «Can’tSmile Without You», η οποία όμως λύθηκε εκτός δικαστηρίων. Η συμφωνία που πάρθηκε από τις δυο πλευρές ήταν να δοθούν τα έσοδα της πρώτης χρονιάς κυκλοφορίας του τραγουδιού στην φιλανθρωπική οργάνωση Band Aid. Το ποσό που εισπράχτηκε την πρώτη χρονιά είναι άγνωστο όμως οι πωλήσεις του «Last Christmas» μόνο στην Μεγάλη Βρετανία είχε ξεπεράσει τις 1,4 εκατομμύρια πωλήσεις την πρώτη χρονιά.

Το δεύτερο μέλος του συγκροτήματος, ο Andrew Ridgeley, μετά από πολλά χρόνια αποκάλυψε το άγνωστο παρασκήνιο που κρύβεται πίσω από το τραγούδι. «Είχαμε πάει στο σπίτι των γονιών του George για να φάμε μια μέρα. Και εκεί που βλέπαμε τηλεόραση, άκουσε έναν ρυθμό, ξαφνικά ανέβηκε στο παλιό παιδικό του δωμάτιο και κάθισε εκεί για μια ώρα. Εκεί κρατούσε και ένα μικρό πιάνο όπου έγραψε τα πρώτα του τραγούδια όταν ήταν μικρός και φύλαγε όλες του τις ηχογραφήσεις. Και ξαφνικά άρχισε να παίζει στο παλιό του keyboard την μελωδία που του ήρθε ξαφνικά και αυτές ήταν οι πρώτες νότες από το Last Christmas». Μάλιστα όπως αποκάλυψε, εκείνη τη στιγμή εμπνεύστηκε και τους στίχους, αλλά και την διάθεσή του να κάνουν το video clip του τραγουδιού στην Ελβετία, όπως και έγινε.

Το «Last Christmas» αναβιώνει κάθε χρόνο τις ημέρες των εορτών και παραμένει διαχρονικό και αναλλοίωτο στο πέρασμα του χρόνου.