Τουρκάλα ζήτησε ιδέες για... ελληνικά τατουάζ και οι Ελληνάρες την τρολάρουν: «Μπαρίγκας = salesperson» (vid)

Μια Τουρκάλα TikToker ζήτησε ευγενικά την βοήθεια των Ελλήνων για να ολοκληρώσει το ελληνικό της τατουάζ και οι συμπατριώτες μας δεν έχασαν την ευκαιρία να την τρολάρουν.

Viral στο ελληνικό TikTok έχει γίνει μια Τουρκάλα, η οποία έκανε το λάθος να εμπιστευθεί τους Έλληνες και να τους ζητήσει συμβουλές για να μπορέσει να ολοκληρώσει το τατουάζ της στο χέρι. Η bestversionofnaz ανέβασε ένα μικρό βίντεο στην πλατφόρμα με σκοπό να πάρει ιδέες με ελληνικές φράσεις και λέξεις που θα ταιριάζουν με το τατουάζ της.

«Χρειάζομαι την βοήθεια σου σε κάτι. Βλέπεις αυτό το τατουάζ; Αυτό είναι το ελληνικό τατουάζ μου. Το ελληνικό βάζο και ο ελληνικός ήλιος. Θέλω να γράψω κάτι εδώ στα ελληνικά, αλλά δεν μπορώ να βρω αυτό που πρέπει να γράψω πάνω από αυτό. Παρακαλώ δώστε μου όλες τις ωραίες φράσεις ή λέξεις που αγαπάτε στα ελληνικά και παρακαλώ δίπλα γράψτε τη μετάφραση στα αγγλικά για να καταλάβω» είπε στο βίντεο της και μέσα σε λίγες ώρες το κλιπ έγινε viral, με τους Έλληνες να επιστρατεύουν όλη την φαντασία τους για να... βοηθήσουν την νεαρή κοπέλα.

Τα σχόλια κάτω από το βιντεάκι έπεσαν «βροχή», ενώ κάποιοι χρήστες παραδέχθηκαν ότι έχασαν μία ώρα από τη ζωή τους για να διαβάσουν όλα τα ξεκαρδιστικά σχόλια. «Δεν θυμάμαι σε κάποιο άλλο ποστ να έχω κάτσει τόση ώρα και να διαβάζω σχόλια…» έγραψε ένα άτομο.

Πάμε να δούμε μερικά...ευφάνταστα σχόλια συμπατριωτών μας...

Μαρία Μαχμουντ= ancient Greek goddess of music

Σπύρο μου εμείς ευχαριστούμε (όρθια) = live laugh love

γαμάθ : ancient phrase from Pericles

Μπαρίγκας = salesperson

Δεν βρήκα κουκούλεν, βρήκα σακούλεν : the ability to adapt

Μητσοτάκης-Good luck

Ζεν πρεμιέ αλήτης κυριλέ = a person who does everything for love

Ελληνοι ειμαστε εδω ζουμαστε: we are Greeks we live here

Ηλεκτρίστηκα= have faith

Κιλκις: a mythical place like heaven

Τάκης Τσουκαλάς. famous ancient Greek philosopher