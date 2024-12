Η Blake Lively μήνυσε τον Justin Baldoni για σεξουαλική κακκοποίηση (vid)

Η Μπλέικ Λάιβλι έχει ξεκινήσει νομικές διαδικασίες εναντίον του Τζάστιν Μπαλντόνι, πρώην ηθοποιού και σκηνοθέτη της ταινίας «It Ends With Us», κατηγορώντας τον για σεξουαλική παρενόχληση και για την εκπόνηση μιας στρατηγικής που αποσκοπεί στην καταστροφή της φήμης της, όπως αναφέρει το TMZ.

Η Blake Lively έχει καταθέσει μήνυση κατά του πρώην ηθοποιού και σκηνοθέτη της ταινίας «It Ends With Us», Justin Baldoni, κατηγορώντας τον για σεξουαλική παρενόχληση και για την οργάνωση μιας εκστρατείας με σκοπό την υπονόμευση της φήμης της. Σύμφωνα με τη μήνυση, το εργασιακό περιβάλλον υπήρξε τοξικό και ζητείται η διακοπή των ακατάλληλων συζητήσεων και του ρητού περιεχομένου. Η ομάδα του Baldoni απορρίπτει τις κατηγορίες.

Στη μήνυση που δημοσιοποίησε το TMZ, η Lively υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, το εργασιακό κλίμα έγινε τόσο εχθρικό που πραγματοποιήθηκε επείγουσα συνάντηση για την αντιμετώπιση των καταγγελιών. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες ήταν και ο σύζυγός της, Ryan Reynolds

.

Reports circulating that Blake Lively is to sue "It Ends With Us" costar Justin Baldoni for sexual harassment.



Throwback pictures of Blake Lively and director Justin Baldoni caught in a tense conversation on set while filming 'It Ends With Us' back in January, 2024. The scene,… pic.twitter.com/85laNVpg66