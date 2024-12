Νέα στοιχεία ήρθαν στο φως γύρω από ένα κουτί οστών που κάποιοι πιστεύουν ότι ανήκει σε έναν από τους αδελφούς του Ιησού Χριστού.

Το 1976, ο συλλέκτης αντικών Oded Golan κατείχε ένα κουτί από ασβεστόλιθο με μια αρκετά συναρπαστική επιγραφή στο εξωτερικό, που το κάνει να συνδέεται με τον Ιησού Χριστό κι έχει ταράξει τα αρχαιολογικά «νερά».

Η φράση «Ιάκωβος, γιος του Ιωσήφ, αδελφός του Ιησού», ήταν χαραγμένη στο εξωτερικό του κουτιού των οστών. Στη Βίβλο, τα ονόματα των αδελφών του Ιησού αναφέρονται πολλές φορές, συμπεριλαμβανομένων των Ιακώβου, Ιούδα, Σίμωνα και Ιωσή.

A 2,000-yr-old bone box etched with the name of Jesus' brother discovered in #Israel is now on display in the #US.The limestone box, or ossuary, features the inscription 'James, son of Joseph, brother of Jesus,' written in ancient Aramaic. pic.twitter.com/ML3wKEAjV8