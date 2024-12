«Άσχημα» τα νέα για τον αμερικάνικο πλυθησμό, όσον αφορά την θέαση του PornHub, αφού η διάσημη ιστοσελίδα πορνογραφικού περιεχομένου θα απαγορευτεί, με το νέο έτος, σε 13 πολιτείες των ΗΠΑ.

Το Pornhub θα απαγορευτεί σύντομα σε 13 πολιτείες των ΗΠΑ, με ορισμένα μέρη να έχουν ήδη χάσει την πρόσβαση σε αυτό. κτός από την ανώνυμη και τυπική επαλήθευση ηλικίας σε ιστότοπους για ενηλίκους, ο νόμος θα επιβάλει στο Υπουργείο Νομικών Υποθέσεων πρόστιμο έως και 50.000$ σε ιστότοπους εάν δεν συμμορφωθούν με τους νέους κανονισμούς.

Μιλώντας για τις προθέσεις της Φλόριντα να απαγορεύσει το Pornhub στην πολιτεία, ο κυβερνήτης της, Ron DeSantis, είπε νωρίτερα αυτό το έτος όταν το νομοσχέδιο υπογράφηκε για πρώτη φορά σε νόμο: «Μπορείτε να έχετε ένα παιδί στο σπίτι ασφαλές, φαινομενικά, και μετά έχετε αρπακτικά που μπορούν να ακριβώς εκεί μέσα στο σπίτι σας: «Θα μπορούσατε να κάνετε τα πάντα σωστά, αλλά ξέρουν πώς να αποκτήσουν και να χειριστούν αυτές τις διαφορετικές πλατφόρμες».

