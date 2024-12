Αυτές είναι οι χώρες με την υψηλότερη ποιότητα αέρα: Μόλις 3 βρίσκονται στην Ευρώπη

Στην φόρα βγήκαν οι 7 χώρες με την μικρότερη ατμοσφαιρική ρύπανση. Μόλις 3 βρίσκονται στην Ευρώπη.

Η έκθεση World Air Quality από την IQAir, μια ελβετική εταιρεία τεχνολογίας ποιότητας αέρα, αντλεί δεδομένα από περισσότερους από 30.000 σταθμούς παρακολούθησης σε 134 χώρες, περιοχές και εδάφη. Από τις 134 τοποθεσίες, οι 124 διαπιστώθηκε ότι παραβιάζουν τα ασφαλή επίπεδα PM2,5 (λεπτά σωματίδια), σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).



Τα PM2,5 είναι μικροσκοπικά σωματίδια στον αέρα με διάμετρο 2,5 μικρόμετρα ή μικρότερη. Ο καπνός, η αιθάλη, η σκόνη και τα μέταλλα είναι μερικές μόνο από τις πηγές που μπορούν να παράγουν αυτά τα μικροσκοπικά σωματίδια. Μπορούν να αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και έχουν συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο άσθματος, υψηλή αρτηριακή πίεση και πνευμονική νόσο.

Here are the top 10 major cities that are experiencing good air quality. To view your air quality, download our free app. #AirQuality #CleanAir #AirAwareness https://t.co/E704rTYDHd pic.twitter.com/BHUNQvLXeM