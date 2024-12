Μια ομάδα ερευνητών λέγεται ότι «έλυσε» το μυστήριο πίσω από το εμβληματικό ορόσημο του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι το Στόουνχεντζ, αφού έκανε μερικές εκπληκτικές νέες ανακαλύψεις.

Το Stonehenge είναι ένα από τα πιο δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα στη Βρετανία, που προσελκύει 1,3 εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο αριθμός των επισκεπτών αυξήθηκε κατά ένα επιβλητικό 36% το 2023 - εν μέρει χάρη στο τεράστιο μυστήριο που περιβάλλει.

Οι ερευνητές βρήκαν νέα στοιχεία που υποδηλώνουν ότι η δημιουργία του Stonehenge ήταν να ενοποιήσει τους ανθρώπους σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Πιστεύουν ότι οι άνθρωποι της νεολιθικής εποχής μπορεί να έχουν ανακατασκευάσει μέρος του Μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς για να ενώσουν όλα στη χώρα, καθώς πολλοί Ευρωπαίοι εγκαταστάθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο μεταξύ 2620 και 2480 π.Χ.

Σύμφωνα με το CNN, ο Mike Parker Pearson, καθηγητής του Ινστιτούτου Αρχαιολογίας του UCL, είπε: «Θα είχαν λάβει σημαντικό συντονισμό σε όλη τη Βρετανία - οι άνθρωποι κυριολεκτικά μαζεύονταν - σε μια εποχή πριν τα τηλέφωνα και τα email για να οργανώσουν μια τέτοια προσπάθεια. Επιπλέον, αν κοιτάξετε τη διάταξη ορισμένων από τα σπίτια στο Durrington Walls κοντά στο Stonehenge, υπάρχει μια εντυπωσιακή ομοιότητα στην αρχιτεκτονική τους με αυτά που βρίσκονται πολύ βόρεια στα νησιά Όρκνεϊ, αλλά σπάνια κάπου ενδιάμεσα».

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι χιλιάδες άλλες πέτρες σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο μοιράζονται παρόμοια χαρακτηριστικά με εκείνα του Stonehenge. Ως εκ τούτου, μπορεί να βοηθήσει τους ιστορικούς να δημιουργήσουν τη σχέση μεταξύ διαφορετικών τμημάτων του βρετανικού πολιτισμού σε μια εποχή όπου η κοινή γνώση είναι λίγο θολή. Ανακαλύφθηκε ότι περισσότεροι από τους μισούς νεολιθικούς ανθρώπους που κατοικούσαν κοντά στην περιοχή Stonehenge δεν ήταν καν από την περιοχή. Αυτό υποδηλώνει τη σημασία της τοποθεσίας, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Ο Parker Pearson πρόσθεσε: «Το γεγονός ότι όλες οι πέτρες του προέρχονταν από μακρινές περιοχές, καθιστώντας τον μοναδικό μεταξύ 900 πέτρινων κύκλων στη Βρετανία, υποδηλώνει ότι ο πέτρινος κύκλος μπορεί να είχε πολιτικό και θρησκευτικό σκοπό - ως μνημείο ενοποίησης για τους λαούς της Βρετανίας, γιορτάζοντας τους αιώνιους δεσμούς τους με τους προγόνους τους και τον κόσμο».