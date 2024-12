YouTuber ταξίδεψε στην Ανταρκτική για να αποδείξει ότι η γη είναι επίπεδη και απογοητεύτηκε όταν κατάλαβε το λάθος του (vid)

Ένας YouTuber «ξόδεψε χιλιάδες ευρώ για να ταξιδέψει στην Ανταρκτική και να αποδείξει ότι η γη είναι επίπεδη και ο «ήλιος του μεσονυκτίου» είναι απλά ένας μύθος, όμως έπεσε... έξω.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο σκληρός κριτής της NASA Jeran Campanella αποφάσισε να ταξιδέψει στην Ανταρκτική για να προσπαθήσει να αποδείξει ότι ο «ήλιος του μεσονυκτίου», όπου μένει «ξύπνιος» 24 ώρες το 24ωρο , είναι ένας μύθος.« Εάν η Γη ήταν επίπεδη, δεν θα είχε ήλιο όλη την ημέρα» ισχυρίστηκς. Ωστόσο, στην Ανταρκτική συμβαίνει ακριβώς αυτό!

Πιο αναλυτικά, ο Ήλιος του Μεσονυχτίου είναι φυσικό φαινόμενο, το οποίο είναι ορατό στις περιοχές που βρίσκονται μέσα στο Βόρειο και στο Νότιο Αρκτικό Κύκλο. Ο Ήλιος του Μεσονυχτίου εμφανίζεται στα γεωγραφικά πλάτη εντός των δύο αρκτικών κύκλων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Σε αυτά τα μέρη, ο ήλιος είναι ορατός επί 24 συνεχόμενες ώρες, τουλάχιστον μία ημέρα. Δεδομένου ότι στο Νότιο Αρκτικό Κύκλο (Ανταρκτική) δεν υπάρχουν μόνιμοι οικισμοί ή τουριστικά καταλύματα, οι άνθρωποι που βιώνουν αυτό το φαινόμενο περιορίζονται στο βορρά — πιο συγκεκριμένα, στους κατοίκους της Αλάσκας, του Βορείου Καναδά, της Γροινλανδίας, της Ισλανδίας και των βορείων επαρχιών της Ρωσίας, της Φινλανδίας, της Σουηδίας και της Νορβηγίας.

Ο Campanella, αρχικά δεν πίστευε τα στοιχεία που έδειχναν την πολική ημέρα, αλλά ο σκεπτικισμός του επανήλθε όταν ταξίδεψε στην περιοχή, μαζί με τον συνταξιδιώτη του, ονόματι Will Duffy.

Στο βίντεό του στο YouTube , με τίτλο «It's Midnight in Antarctica!», ο Campanella παραδέχτηκε: «Εντάξει παιδιά, μερικές φορές κάνουμε λάθος στη ζωή, νόμιζα ότι δεν υπήρχε ήλιος 24 ωρών, στην πραγματικότητα ήμουν αρκετά σίγουρος γι' αυτό, αλλά έκανα λάθος».

