Τραγωδία συνέβη σε σχολική γιορτή στην Νιγηρία: Ποδοπατήθηκαν τουλάχιστον 32 παιδιά

Τουλάχιστον 32 νεκροί στη Νιγηρία, κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής.

Μια ανείπωτη τραγωδία συνέβη στην Νιγηρία κατά την διάρκεια σχολικής γιορτής στην πόλη Ιμπαντάν της πολιτείας Όγιο.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο TVC News κάτω από αδιευκρίνηστες συνθήκες πλήθος κόσμου ποδοπατήθηκε, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 32 άνθρωποι να βρουν τον θάνατο και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν.

At least 30 children have reportedly died from a stampede at a children’s fun fair in Ibadan. The unfortunate event that happened at the Islamic High School....



Read more:https://t.co/sY8NP66P5s#tvcnews#ibadan#ISLAM #children pic.twitter.com/Hsii3jN5zm