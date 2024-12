Η Φουρέιρα άλλαξε το «Made in Romania» και το έκανε «Made in Albania» (vid)

H Ελένη Φουρέιρα έκανε μια μικρή αλλαγή στους στίχους του γνωστού ρουμάνικου τραγουδιού και προκάλεσε χαμό στα social media.

Ελένη Φουρέιρα, Χρήστος Μάστορας και ΜΕΛΙSSES, είναι οι πρωταγωνιστές της πιο «εκρηκτικής» συνεργασίας της χρονιάς στο «Έναστρον», που έκανε πρεμιέρα το βράδυ πριν από 10 μέρες κι έγινε sold out από το πρώτο διήμερο, προκαλώντας αποθεωτικά σχόλια!

Μεγάλες επιτυχίες, δυνατές ερμηνείες, εντυπωσιακό performance και μοντέρνα αισθητική δημιουργούν την πιο συναρπαστική live clubbing εμπειρία. Τα βίντεο στο TikTok πέφτουν «βροχή», με τους χρήστες να κάνουν λόγο για μια τρομερή μουσική εμπειρία.

Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορεί στη δημοφιλή πλατφόρμα ένα κλιπ που δείχνει την γνωστή τραγουδίστρια να τραγουδάει το «Made in Romania» με «πειραγμένους» τους στίχους. Συγκεκριμένα στο ρεφρέν του κομματιού η Ελένη Φουρέιρα είπε «Made in Albania» αντί για «Made in Romania». Οι θαμώνες του μαγαζιού φαίνονται στο βίντεο να διασκεδάζουν με τη ψυχή τους, να τραγουδάνε και να χορεύουν στους ρυθμούς του...ρουμάνικου ύμνου.

Τι είναι το «Made in Romania»

Έχετε αναρωτηθεί για την ιστορία του «Made in Romania», του ύμνου που ακούγεται σε γήπεδα και κλαμπ σε όλη την Ευρώπη; Λοιπόν, το μουσικό είδος στο οποίο ανήκει το συγκεκριμένο τραγούδι είναι το «manele», ένα ιδιαίτερο είδος για τη Ρουμανία, εμπνευσμένο από βαλκανικούς ρυθμούς.

Το Manele είναι ένα ζωντανό μωσαϊκό ρουμανικής χορευτικής μουσικής, «υφασμένο» από κλωστές παραδοσιακών λαϊκών μελωδιών, παλλόμενων βαλκανικών ρυθμών και σύγχρονων ποπ ευαισθησιών, με μια πινελιά μεθυστικού ανατολίτικου αέρα.

Το «Made in Romania» του Ionut Cercel, ένα πολύ παλιό Manele banger, έχει υποστεί μια εκπληκτική μεταμόρφωση τα τελευταία χρόνια. Μεταμορφωθεί από ένα ρουμανικό βασικό κομμάτι της πίστας σε ένα viral φαινόμενο που ενώνει όλο τον κόσμο.

Οι στίχοι του τραγουδιού

Da dumla dumla da da dumla dumla dumla da

Daga dumla dumla dumla da made in Romania

Da dumla dumla da da dumla dumla da

Daga dumla dumla dumla da made in Romania

Ακόμα κι αν είσαι Μολδαβός, Τρανσυλβανός ή Τσιγγάνος, είμαστε Made in Romania [iali iali iali iali]

Ακόμα κι αν είσαι Μολδαβός, Τρανσυλβανός ή Ολτενός, είμαστε Made in Romania [iali iali iali iali].

Da dumla dumla da da dumla dumla dumla da

Daga dumla dumla dumla da made in Romania

Da dumla dumla da da dumla dumla da

Daga dumla dumla dumla da made in Romania

Δεν έχει σημασία ποιος είσαι ή τι γλώσσα μιλάς

Αυτή είναι η χώρα σου, η Ρουμανία.

Δεν έχει σημασία ποιος είσαι ή τι γλώσσα μιλάς

Αυτή είναι η χώρα σου, η Ρουμανία.

Ελάτε με έναν Μολδαβό, έναν Αρντελένο, έναν από το Βουκουρέστι

Έλα και εσύ τσιγγάνα.Και με Olteanu, με Moldoveanu, με Transylvanian [dadadadadadaa].Ακόμα κι αν είσαι Μολδαβός, Τρανσυλβανός ή Τσιγγάνος, είμαστε Made in Romania [iali iali iali iali]