Sonic Frontiers και άλλα σημαντικά παιχνίδια έρχονται δωρεάν στο PlayStation τον Δεκέμβριο (vid)

Η Sony προσφέρει δωρεάν παιχνίδια στο PlayStation τον Δεκέμβριο

Συνεχίζοντας την παροχή δωρεάν παιχνιδιών στους κατόχους PlayStation, η Sony ανακοίνωσε τους τίτλους του PS Plus για τον τελευταίο μήνα του χρόνου, με μερικές σημαντικές παρουσίες για τις κατηγορίες PS Plus Game Catalogue και Classics.

Τα παιχνίδια αυτά είναι διαθέσιμα στα μέλη με συνδρομή PS Plus Extra και PS Plus Premium και τα τρία βασικά games που προσφέρονται είναι τα Sonic Frontiers, Forspoken και Rabbids: Party of Legends. Ταυτόχρονα, προσφέρονται και πολλοί κωδικοί για δωρεάν avatars στο PSN, που μπορείτε να τους βρείτε όλους συγκεντρωμένους εδώ.

Τα μέλη του PS Plus Premium θα έχουν ακόμη πρόσβαση σε νέους τίτλους από τα PS1, PS2 και PSP για κατέβασμα, καθώς και σε τίτλους του PS3 για απόλαυση μέσω cloud streaming.

Από τις 17 Δεκεμβρίου θα είναι διαθέσιμα λοιπόν τα παρακάτω games, εντελώς δωρεάν για τα μέλη του PS Plus.

PlayStation Plus Extra and Premium | Game Catalog

• Sonic Frontiers | PS4, PS5

• Forspoken | PS5

• Rabbids: Party of Legends | PS4

• WRC Generations | PS4, PS5

• F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch | PS4, PS5

• Jurassic World Evolution 2 | PS4, PS5

• Coffee Talk | PS4, PS5

• Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly | PS4, PS5

• A Space for the Unbound | PS4, PS5

• Phogs | PS4

• Biped | PS4, PS5

PlayStation Plus Premium | PS VR2 & Classics

• Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge | PS VR2

Υπενθυμίζεται πως για όλα τα μέλη του PS Plus είναι διαθέσιμα δωρεάν για κατέβασμα και τα It Takes Two, Aliens: Dark Descent και TemTem.