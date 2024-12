Πανικός στο διαδίκτυο: «Έπεσε» το Facebook και το Instagram!

Πολλές εφαρμογές Meta δεν λειτουργούν αυτή τη στιγμή.

«Έπεσαν» το Facebook και το Instagram με χιλιάδες χρήστες στην Ελλάδα και το εξωτερικό να καταγράφουν προβλήματα. Στην Ελλάδα λίγο μετά τις 20:00 καταγράφηκαν περισσότερες από χιλιάδες αναφορές από χρήστες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα σύνδεσης και δημοσίευσης στο Facebook.

Τόσο το Facebook, όσο το Instagram και το Threads δεν φορτώνουν αυτή τη στιγμή και εμφανίζουν μηνύματα σφάλματος όταν προσπαθείτε να κάνετε ανανέωση. Οι αναφορές στα Bluesky, X και Reddit δείχνουν ότι πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα.

Whatsapp, Facebook & Instagram are currently down. pic.twitter.com/7F5abWY2X3

Το Downdetector δείχνει χιλιάδες και ξαφνικές αναφορές για το Facebook, το WhatsApp, το Messenger και το Instagram με πολλούς χρήστες να επηρεάζονται από τις διακοπές.

Στη σελίδα Downdetector του Instagram, για παράδειγμα, υπάρχουν περισσότερες από 23.000 αναφορές για προβλήματα σχετικά με την πλατφόρμα, γεγονός που δείχνει ότι πρόκειται για ένα τεράστιο και ευρέως διαδεδομένο πρόβλημα. Έπισης, περισσότερες από 25.000 αναφορές έχουν προφανώς έρθει για το Facebook.

Instagram and Facebook are both currently down. pic.twitter.com/CeYUoxlMt6