Πρώην μοντέλο της Victoria’s Secret πρότεινε για πρέσβειρα στην Ελλάδα ο Τραμπ: Ποια είναι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (vid)

Ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε επόμενη πρέσβειρα στην Ελλάδα την πρώην αρραβωνιαστικιά του γιου του Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Την πρόθεσή του να διορίσει επόμενη πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται για την πρώην αρραβωνιαστικιά του γιου του και πρώην παρουσιάστρια του του τηλεοπτικού δικτύου Fox News.

Η Γκιλφόιλ γεννήθηκε στις 9 Μαρτίου 1969. Ο πατέρας της γεννήθηκε στην Ιρλανδία και μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ηλικία 20 ετών. Η μητέρα της, Mερσέντες, ήταν Πορτορικανή και δίδασκε ειδική αγωγή. Πέθανε από λευχαιμία όταν η Γκιλφόιλ ήταν 11 ετών.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών της στη Νομική Σχολή, η Γκιλφόιλ έκανε πρακτική άσκηση στο γραφείο του εισαγγελέα του Σαν Φρανσίσκο. Επίσης, υπήρξε μοντέλο και εμφανίστηκε σε διαφημιστικές καμπάνιες τοπικών πολυκαταστημάτων, μεταξύ άλλων για το Macy’s. Μάλιστα, υπήρξε και μοντέλο εσωρούχων της Victoria’s Secret για ένα νυφικό περιοδικό.

Τον Ιανουάριο του 2004 η Γκιλφόιλ μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για να παρουσιάσει την εκπομπή Both Sides στο Court TV, ενώ τον Φεβρουάριο του 2006 εντάχθηκε στο Fox News.

«Εδώ και πολλά χρόνια, η Κίμπερλι είναι στενή φίλη και σύμμαχος», ανέφερε ο Ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social. «Η εκτενής εμπειρία της και η ηγετική της ικανότητα στα πεδία του δικαίου, των μέσων ενημέρωσης και της πολιτικής, καθώς και η μεγάλη ευφυία της, την κάνουν πρόσωπο με εξαίρετα προσόντα για να αντιπροσωπεύσει τις ΗΠΑ και να προασπίσει τα συμφέροντά τους στο εξωτερικό», σε ζητήματα «από την αμυντική συνεργασία ως το εμπόριο και την οικονομική καινοτομία», πρόσθεσε ο εκλεγμένος πρόεδρος, ο οποίος θα αναλάβει την εξουσία την 20ή Ιανουαρίου 2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού δικτύου CNN και διαφόρων ταμπλόιντ, ο Ντόναλντ Τραμπ ο νεότερος και η κυρία Γκίλφοϊλ χώρισαν πρόσφατα. Είχαν αρραβωνιαστεί την 31η Δεκεμβρίου 2020.

